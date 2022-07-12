Дудя признали виновным в гей-пропаганде среди несовершеннолетних

По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, Юрий Дудь был оштрафован за интервью с акционистом Федором Павловым-Андреевичем, который является открытым геем. За какие именно цитаты был оштрафован журналист, не уточняется.

В рамках дела сотрудники полиции получили положительные результаты лингвистического исследования и экспертизы информационной продукции на предмет нарушения Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Напомним, в интервью Павлов-Андреевич рассказал о каминг-ауте и о том, как относятся к геям в России.

Федор Павлов-Андреевич - сын известной российской поэтессы, прозаика и драматурга Людмилы Петрушевской. Также он известен как бывший ведущий шоу "До 16 и старше".