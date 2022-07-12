Ср, 13.07.2022
Намучившись, нашли транспорт - прибыли в Ригу на 12 часов позже, чем планировалось Кристапс, застрявший в Литве
Кристапс, застрявший в Литве

В среду воздух прогреется до +24 градусов

Солнечный день в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В среду, 13 июля, в некоторых регионах Курземе пройдут дожди, местами сильные, прогнозируют синоптики.

На остальной территории страны ожидается кратковременный дождь, усилится облачность. Температура воздуха составит +19...+24 градуса.

В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможен дождь. Температура воздуха составит +23...+24 градуса.

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