В среду воздух прогреется до +24 градусов
В среду, 13 июля, в некоторых регионах Курземе пройдут дожди, местами сильные, прогнозируют синоптики.
В среду, 13 июля, в некоторых регионах Курземе пройдут дожди, местами сильные, прогнозируют синоптики.
На остальной территории страны ожидается кратковременный дождь, усилится облачность. Температура воздуха составит +19...+24 градуса.
В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможен дождь. Температура воздуха составит +23...+24 градуса.
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