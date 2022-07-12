Полиция разыскивает пропавшего несовершеннолетнего Яниса Артиса Вевериса
Госполиция разыскивает пропавшего без вести несовершеннолетнего Яниса Артиса Вевериса 2005 года рождения, сообщила порталу TVNET представитель полиции Анце Розите.
Госполиция разыскивает пропавшего без вести несовершеннолетнего Яниса Артиса Вевериса 2005 года рождения, сообщила порталу TVNET представитель полиции Анце Розите.
В пятницу, 8 июля, около 17 часов он покинул свое место жительства в Риге на улице Мартас Ринкас и до сих пор не вернулся.
Приметы мальчика: рост 170-175 сантиметров, средне-спортивного телосложения, светлые короткие волосы, голубые глаза. Особые приметы - шрам на груди.
Был одет в белую или серую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны или синие джинсы, белые кроссовки, с собой имел черную сумку через плечо.
Полиция призывает ознакомиться с фотографией Яниса Артиса и отозваться всех, у кого есть информация о его возможном местонахождении, позвонив по телефону 670 86 800 или 110.
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