Вт, 12.07.2022
Даже заболевая, большая часть общества не подвергается высокому риску, и поэтому, как и в других странах, в текущий момент такие огромные изменения в поведении, на мой взгляд, не нужны. Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня
Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня

Полиция разыскивает пропавшего несовершеннолетнего Яниса Артиса Вевериса

ФОТО: Valsts policija

Госполиция разыскивает пропавшего без вести несовершеннолетнего Яниса Артиса Вевериса 2005 года рождения, сообщила порталу TVNET представитель полиции Анце Розите.

В пятницу, 8 июля, около 17 часов он покинул свое место жительства в Риге на улице Мартас Ринкас и до сих пор не вернулся.

Приметы мальчика: рост 170-175 сантиметров, средне-спортивного телосложения, светлые короткие волосы, голубые глаза. Особые приметы - шрам на груди.

Был одет в белую или серую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны или синие джинсы, белые кроссовки, с собой имел черную сумку через плечо.

Полиция призывает ознакомиться с фотографией Яниса Артиса и отозваться всех, у кого есть информация о его возможном местонахождении, позвонив по телефону 670 86 800 или 110.

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