Шевчук перечислил все гонорары с начала войны на помощь беженцам

"Я свой гонорар лично ни разу не взял ни за один концерт [после начала войны]. Я все деньги перечислил беженцам из Украины. Люди страдают, даже те, кого насильно выселили перед войной, живут где-то в общагах. Мне неважно, откуда человек: из Донецка, Киева или Москвы. Это же люди, дети", - цитирует артиста "Агентство. Новости".

Юрий Шевчук отметил, что во всех залах, где ДДТ успела выступить с 24 февраля, аудитория была против войны. Музыкант заметил, что фразу про "жопу президента" он произносил еще до концерта в Уфе.

Напомним, что после выступления в этом городе на Шевчука составили протокол о дискредитации армии.

"Про эту дурацкую жопу я в Екатеринбурге то же самое говорил, там на меня не настучали. А вот в Уфе случилось", - сказал музыкант.

Юрий Шевчук вспомнил, как концерты ДДТ запрещали в 1982 году:

"Первый концерт ДДТ мы провели в Уфе в нефтяном институте в мае 1982 года. Это был первый и последний концерт ДДТ уфимского созыва. После этого нас запретили и закрыли по полной. И мы пели там "Не стреляй" как раз. Мир, любовь, рок-н-ролл. И через 40 лет - май, концерт в Уфе, и то же самое после концерта, нас закрывают".

На данный момент идет работа над новым альбомом. Несколько песен, которые войдут в него, были написаны уже после начала войны в Украине. Сам музыкант находится в России, интервью было записано в Петербурге.

Видео: Интервью с Юрием Шевчуком