Шевчук перечислил все гонорары с начала войны на помощь беженцам
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в интервью Екатерине Гордеевой рассказал, что перечислил гонорары за все 10 концертов, проведенных после начала войны, на помощь украинским беженцам.
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в интервью Екатерине Гордеевой рассказал, что перечислил гонорары за все 10 концертов, проведенных после начала войны, на помощь украинским беженцам.
"Я свой гонорар лично ни разу не взял ни за один концерт [после начала войны]. Я все деньги перечислил беженцам из Украины. Люди страдают, даже те, кого насильно выселили перед войной, живут где-то в общагах. Мне неважно, откуда человек: из Донецка, Киева или Москвы. Это же люди, дети", - цитирует артиста "Агентство. Новости".
Юрий Шевчук отметил, что во всех залах, где ДДТ успела выступить с 24 февраля, аудитория была против войны. Музыкант заметил, что фразу про "жопу президента" он произносил еще до концерта в Уфе.
Напомним, что после выступления в этом городе на Шевчука составили протокол о дискредитации армии.
"Про эту дурацкую жопу я в Екатеринбурге то же самое говорил, там на меня не настучали. А вот в Уфе случилось", - сказал музыкант.
Юрий Шевчук вспомнил, как концерты ДДТ запрещали в 1982 году:
"Первый концерт ДДТ мы провели в Уфе в нефтяном институте в мае 1982 года. Это был первый и последний концерт ДДТ уфимского созыва. После этого нас запретили и закрыли по полной. И мы пели там "Не стреляй" как раз. Мир, любовь, рок-н-ролл. И через 40 лет - май, концерт в Уфе, и то же самое после концерта, нас закрывают".
На данный момент идет работа над новым альбомом. Несколько песен, которые войдут в него, были написаны уже после начала войны в Украине. Сам музыкант находится в России, интервью было записано в Петербурге.
Видео: Интервью с Юрием Шевчуком
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