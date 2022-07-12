Круглая цифра: в Риге на 100 евро повысят пособие людям старше ста лет
Рижская дума планирует на 100 евро увеличить пособие для рижан, достигших возраста ста лет и старше, свидетельствует повестка дня комитета по социальным вопросам.
Рижская дума планирует на 100 евро увеличить пособие для рижан, достигших возраста ста лет и старше, свидетельствует повестка дня комитета по социальным вопросам.
В настоящее время пособие в размере 150 евро выплачивается один раз в год тем, кто достиг столетнего возраста. Пособие планируется увеличить до 250 евро.
Планируется, что пособие будет выплачено 43 рижанам в сентябре, октябре, ноябре и декабре 2022 года.
Для повышения пособий требуется 4300 евро.
Комитет по социальным вопросам планирует рассмотреть этот вопрос в среду, 13 июля, а окончательное решение примет Рижская дума.
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