Украина: под Мелитополем загорелась российская военная база

"По словам местных жителей, горит база воинской части МЧС в селе Мирное Мелитопольского района, которое захватили оккупанты", - сообщил Федоров.

"Россияне перебросили туда свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли сокрушительные удары по российской базе возле аэропорта Мелитополя", - добавил мэр.

Сообщается, что жители под Мирным слышали около 25 взрывов, а со стороны базы был виден густой черный дым. Звуки взрывов также были слышны с запорожской стороны, а возле базы ​​в оккупированном Мелитополе слышали звуки выстрелов.

Как сообщает РИА Мелитополь, ночью в городе также были слышны взрывы. Сначала сработала российская система ПВО, после послышался шум обстрела.

В ночь на 12 июля ВСУ нанесли удар по оккупированному российскими войсками зданию украинской службы безопасности в оккупированном Энергодаре.

В последнее время российские войска все чаще сообщают о взрывах в оккупированных украинских городах. 4 июля кремлевские СМИ и соцсети прокремлевских боевиков распространили видеозапись взрыва на вокзале в оккупированном Донецке. 5 июля в Киевском районе оккупированного Донецка взорвался склад боеприпасов.

9 июля в Мариуполе произошли два взрыва, один из них - на металлургическом заводе имени Ильича, другой - в районе "Азовстали". 12 июля оперативное командование ВСУ "Юг" подтвердило уничтожение склада боеприпасов противника в оккупированной Новой Каховке Херсонской области.