Путин собрался в Тегеран: планируются встречи с главами Турции и Ирана
Президент России Владимир Путин 19 июля отправится в Тегеран для участия в саммите, посвященном сирийскому конфликту, вместе с президентами Турции и Ирана.
Президент России Владимир Путин 19 июля отправится в Тегеран для участия в саммите, посвященном сирийскому конфликту, вместе с президентами Турции и Ирана.
"Визит президента в Тегеран запланирован на 19 июля", - сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
На саммите Путин встретится с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В последние годы Россия, Турция и Иран неоднократно проводили переговоры по сирийскому конфликту, который длится уже более 11 лет. Это будет второй визит Путина за границу с тех пор, как Россия вторглась в Украину. В конце июня Путин посетил Таджикистан.
Кремль сообщил, что Путин также планировал отдельные переговоры с Эрдоганом в Тегеране. Президент Турции уже несколько месяцев предлагает Путину встретиться, поскольку Анкара пытается выступить посредником между Россией и Украиной.
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