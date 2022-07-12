Путин собрался в Тегеран: планируются встречи с главами Турции и Ирана

В последние годы Россия, Турция и Иран неоднократно проводили переговоры по сирийскому конфликту, который длится уже более 11 лет. Это будет второй визит Путина за границу с тех пор, как Россия вторглась в Украину. В конце июня Путин посетил Таджикистан.