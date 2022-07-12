Вт, 12.07.2022
Даже заболевая, большая часть общества не подвергается высокому риску, и поэтому, как и в других странах, в текущий момент такие огромные изменения в поведении, на мой взгляд, не нужны. Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня
Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня

На Илью Яшина завели уголовное дело о "фейках" о войне. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

Илья Яшин. ФОТО: Stanislav Krasilnikov/Stanislav Krasilnikov/TASS

На российского оппозиционного политика Илью Яшина завели уголовное дело о "фейках" о войне, сообщил его адвокат Вадим Прохоров в своем Facebook.

Дело возбуждено по статье 207.3 Уголовного кодекса России о "фейках" про армию РФ. Также юрист написал, что дома у политика начался обыск. Telegram-канал "ОВД-Инфо" пишет, что поводом для уголовного дела стал эфир на YouTube 7 апреля, где Яшин говорил про трагедию в Буче. Политику вменяют пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Сейчас Яшин находится в России и отбывает арест за неповиновение полиции. Назначенный ему судом срок в 15 суток истекают ночью на 13 июля.

Яшин оставался одним из немногих российских политиков, открыто высказывавшихся против вторжения в Украину.

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