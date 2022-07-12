На Илью Яшина завели уголовное дело о "фейках" о войне. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

Дело возбуждено по статье 207.3 Уголовного кодекса России о "фейках" про армию РФ. Также юрист написал, что дома у политика начался обыск. Telegram-канал "ОВД-Инфо" пишет, что поводом для уголовного дела стал эфир на YouTube 7 апреля, где Яшин говорил про трагедию в Буче. Политику вменяют пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.