ReTV: За полтора месяца до нового учебного года в Латвии катастрофически не хватает учителей

ReTV Ziņas сообщает, что за полтора месяца до начала нового учебного года ситуация критическая. Вакансии учителей, количество которых значительно увеличилось за зиму и весну, не начали заполняться; ощущается нехватка педагогов по различным предметам - как гуманитарным, так и естественнонаучным. Председатель правления Латвийской ассоциации лидеров образования Рудольф Калванс говорит:

"Конечно, большая часть педагогов, которых не хватает в нашем секторе, преподают предметы по естественным наукам, но есть специфика, особенно связанная с Ригой и некоторыми другими крупными городами, где очень острая потребность в педагогах латышского языка и литературы в образовательных программах нацменьшинств".

В настоящее время имеется более 1000 педагогических вакансий, и к началу учебного года это число может увеличиться, сообщила ReTV Ziņas глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага. "Есть много педагогов пенсионного возраста или тех, кто работает неполный рабочий день и одновременно работает на другой работе. Они считывают, что из-за роста цен на топливо они будут вынуждены расторгнуть трудовые правоотношения".

Рудольф Калванс, председатель правления Латвийской ассоциации лидеров образования: "Конечно, директора вместе с самоуправлениями обязательно обратятся в Государственный центр содержания образования, Государственную службу качества образования… Вероятно, будут происходить какие-то поиски решения, если это [нехватка педагогов] конкретно коснется предметов госэкзаменов. Да, возможно, это решится - скажем, я сейчас только предполагаю - от госэкзаменов будут освобождены конкретные школьники".

Учителей не хватает, потому что зарплата растет недостаточно быстро, а вся работа, а именно подготовка уроков, до сих пор не оплачивается.

Нагрузка непропорциональна, непредсказуема, не хватает учебных материалов и т. д. В Минобрнауки говорят, что проблемы накопились за длительный период времени и не могут быть решены быстро.

Янис Озолс, советник министра образования и науки, говорит: "Понятно, что 1 сентября, как и большинство стран в Европе, мы еще будем сталкиваться с проблемой вакансий, но главное - иметь план действий на будущее".

Озолс говорит не только о постепенном повышении зарплат, но и об увеличении автономии органов управления образованием и директоров школ, однако профсоюз считает планы министерства неприемлемыми и слишком медленными. Поэтому организация, объединяющая 20 000 учителей, не отказывается от своего намерения организовать бессрочную забастовку со 2 сентября.