Правительство не будет созывать очередные заседания в течение трех недель

Следующее заседание правительства запланировано на четверг, 14 июля, тогда как очередные заседания на 19 июля, 26 июля и 2 августа пока не запланированы. При этом в случае необходимости в любое время будет созвано внеочередное заседание правительства или решения будут приняты оперативно в порядке опроса, что допускается регламентом Кабинета министров.

Процесс разработки и согласования проектов нормативных актов не будет останавливаться, так как происходит в электронном виде.

Во время кратковременного перерыва в заседаниях Кабинета министров отраслевые министерства и учреждения продолжат следить за вопросами энергоресурсов, поддержки Украины, национальной безопасности и распространения инфекции Covid-19. Внеочередное заседание правительства может быть созвано в любое время, если этого требует обстановка.

В настоящее время планируется, что следующее очередное заседание Кабинета министров состоится 9 августа.