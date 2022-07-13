Ср, 13.07.2022
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Сергей Хлань, советник главы Херсонской области

Правительство не будет созывать очередные заседания в течение трех недель

ФОТО: LETA

В течение трех недель - с 18 июля по 7 августа - не планируется созыв очередных заседаний Кабмина, сообщили агентству LETA в Госканцелярии.

Следующее заседание правительства запланировано на четверг, 14 июля, тогда как очередные заседания на 19 июля, 26 июля и 2 августа пока не запланированы. При этом в случае необходимости в любое время будет созвано внеочередное заседание правительства или решения будут приняты оперативно в порядке опроса, что допускается регламентом Кабинета министров.

Процесс разработки и согласования проектов нормативных актов не будет останавливаться, так как происходит в электронном виде.

Во время кратковременного перерыва в заседаниях Кабинета министров отраслевые министерства и учреждения продолжат следить за вопросами энергоресурсов, поддержки Украины, национальной безопасности и распространения инфекции Covid-19. Внеочередное заседание правительства может быть созвано в любое время, если этого требует обстановка.

В настоящее время планируется, что следующее очередное заседание Кабинета министров состоится 9 августа.

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