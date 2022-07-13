Любят силу и не любят Запад. Как арабский мир относится к войне в Украине

Выжидательной тактики придерживалось большинство стран региона как до вторжения, так и после, говорит Мерисса Хурма. Многие ближневосточные страны в итоге проголосовали за резолюцию ООН, осуждающую российские действия в Украине, но дальше этого символического жеста не пошли.

"Мы не выбираем ничью сторону, мы действуем в рамках наших деловых интересов", - сказал катарский министр энергетики Саад аль-Кааби в конце июня в интервью Си-эн-эн на международной конференции в Дохе.

США давно дали понять, что хотят минимизировать свое влияние на регион, и еще несколько лет назад начали постепенный выход. Опустевшее место хочет занять Россия. ФОТО: Getty Images

В последние годы даже традиционные союзники США старались диверсифицировать связи, выстраивая отношения с другими странами, в том числе с Россией, особенно на фоне постепенного ухода американцев из региона. Поэтому сейчас им важно не растратить накопленный капитал.

Тем более что "для многих арабских стран Россия фактически воюет со всем НАТО, а не только с Украиной", подчеркивает Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам (некоммерческой организации, основанной распоряжением президента Дмитрия Медведева в 2011 году).

Битва за умы и сердца

После терактов 11 сентября 2001 года американские политики и военачальники ставили целью "завоевать умы и сердца" в Ираке и других странах Ближнего Востока, имея в виду попытку выиграть идеологически, а не на поле боя.

Битву за умы и сердца в арабском мире сейчас в полной мере ведет Россия, а Запад информационную войну проигрывает, замечает эксперт Надя Овейдат, доцентка Университета Канзаса и сотрудница Ближневосточной программы Международного центра Вудро Вильсона. Она изучает, в частности, то, как в арабоязычном мире освещается тема войны в Украине.

Молодежь - а ее большинство в арабских странах, где 60% населения моложе 25 лет - сидит в соцсетях, читает "Фейсбук" и "Твиттер", а информация на арабском языке об украинском конфликте исходит в основном от связанных с Россией каналов.

Это значит, что молодые арабы читают ту интерпретацию событий, которую предлагает им Россия, а не Украина и западный мир. Альтернативной точки зрения почти нет, а тот минимум, что появляется из независимых каналов, тонет в тысячах сообщений из российских арабоязычных СМИ.

К США во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки относятся с недоверием, к России - напротив (пророссийская акция в Йемене) ФОТО: Getty Images

Уже сейчас, по данным последнего исследования настроений молодежи в арабских странах, арабская молодежь тяготеет больше к России, чем к США - 70% назвали Россию союзником (26% - врагом), США назвали союзником 57% (и 41% - врагом).

В арабоязычном интернете антизападный сантимент регулярно подпитывается, повторяются установки о колониализме и двойных стандартах Запада. Один из частых рефренов - разница в отношении к беженцам из Украины, которых тепло приняли в Европе, и к беженцам из Йемена, Сирии и Афганистана, от которых Запад "отгораживается заборами".

"Демократические принципы не защищены, альтернативная точка зрения не представлена", - сетует эксперт Надя Овейдат.