Ср, 13.07.2022
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Раймонд Граубе, экс-командующий NBS

Дочь Путина будет заниматься вопросами импортозамещения в России

Катерина Тихонова ФОТО: Reuters/ScanPix

Руководитель фонда "Иннопрактика" Катерина Тихонова стала сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Эту информацию РБК подтвердили в пресс-службе РСПП, пишет "Медуза".

Возглавил совет председатель РСПП Александр Шохин.

Совет будет координировать деятельность органов РСПП по вопросам импортозамещения, обобщения успешных практик замещения импортного оборудования, создания цифровых сервисов для поддержки импортозамещения и формирования законодательных инициатив, заявили в пресс-службе РСПП.

Агентства Reuters, Bloomberg, а также BBC называли Катерину Тихонову младшей дочерью президента России Владимира Путина, источники "Медузы" также это подтверждали.

После вторжения России в Украину США и Евросоюз ввели санкции против Тихоновой и еще одной предполагаемой дочери Путина Марии Воронцовой. 

Помимо руководства "Иннопрактикой", Тихонова также является заместителем директора Института математических исследований сложных систем МГУ и главой Института перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ, пишет "Медуза".

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