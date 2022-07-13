Дочь Путина будет заниматься вопросами импортозамещения в России

Возглавил совет председатель РСПП Александр Шохин.

Совет будет координировать деятельность органов РСПП по вопросам импортозамещения, обобщения успешных практик замещения импортного оборудования, создания цифровых сервисов для поддержки импортозамещения и формирования законодательных инициатив, заявили в пресс-службе РСПП.

Агентства Reuters, Bloomberg, а также BBC называли Катерину Тихонову младшей дочерью президента России Владимира Путина, источники "Медузы" также это подтверждали.

После вторжения России в Украину США и Евросоюз ввели санкции против Тихоновой и еще одной предполагаемой дочери Путина Марии Воронцовой.

Помимо руководства "Иннопрактикой", Тихонова также является заместителем директора Института математических исследований сложных систем МГУ и главой Института перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ, пишет "Медуза".