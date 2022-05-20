СМИ снова пишут о дочерях Путина. Что нужно знать об этом

Во-вторых, авторы расследования утверждают, что в их распоряжении есть данные о перелетах Тихоновой, из которых следует, что за последние два года она летала в Мюнхен, где работал Зеленский, более 50 раз.

Третий источник - аноним, который около двух лет назад прислал в редакцию "Важных историй" архив писем бывшего мужа Тихоновой Шамалова. Теперь этот анонимный источник передал расследователям файлы, которые авторы называют документами из электронной почты сотрудника Службы безопасности президента и личного охранника Тихоновой (в расследовании называется его имя). В этих документах якобы есть копии паспорта дочери Путина, Игоря Зеленского и девочки, родившейся в 2017 году. Ее отчество - Игоревна. Всем им охранник Тихоновой покупал авиабилеты, утверждается в расследовании.

Наконец, в-четвертых, на вопрос о Зеленском источник Der Spiegel в Баварском государственном балете ответил, что тот, "скорее всего, партнер дочери Путина", хотя журналисты даже не успели спросить об этом.

Расследователи не смогли установить, когда и при каких обстоятельствах познакомились Тихонова и Зеленский. Они могут только утверждать, что в Мюнхен младшая дочь Путина стала часто летать с 2017 года. На телефонные звонки Зеленский не ответил.

Зеленский - советский и российский артист балета и балетмейстер, ему 52 года, с 2016 года был художественным руководителем Баварского государственного балета. С начала 1990-х работал в Нью-Йорке, Берлине, Лондоне и на других крупнейших площадках мира. Был худруком Новосибирского театра оперы и балета - до лета 2016 года.

С 2018 года он входит в наблюдательный совет фонда "Национальное культурное наследие", который занимается строительством больших культурно-образовательных комплексов в России. Как писала Би-би-си, эта идея принадлежала лично Путину. Фонд был учрежден Большим театром, Третьяковской галереей, Эрмитажем и Мариинским театром в том же 2018 году. Подрядчиком строительства выступила компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, давно знакомого с Путиным.

В будущем Зеленский, вероятно, возглавит строящийся театр оперы и балета в Севастополе - этот проект в 2018 году анонсировал лично Путин, пишет "Медуза" в своем расследовании, также вышедшем в четверг. По данным издания, тесное общение с Тихоновой началось, предположительно, когда Зеленский руководил труппой в московском Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко (там он работал в 2011-2016 годах). Собеседники "Медузы" утверждают, что их видели вместе после спектаклей.

Вторая дочь

В начале апреля "Медуза" и "Настоящее время" (оба издания - в российском реестре "иностранных агентов") выпустили расследование, согласно которому новым гражданским мужем старшей дочери российского президента Марии Воронцовой стал 34-летний московский менеджер Евгений Нагорный.