Длинные очереди из грузовиков на границе Литвы с Калининградской областью и Беларусью

За последние несколько дней увеличились очереди грузовиков на границе Литвы с Калининградской областью и Беларусью, сообщает Управление инфраструктуры пересечения границы Литвы.

Утром в среду, 13 июля, около 230 грузовиков ожидают проверки и разрешения на въезд в Калининградскую область на пропускном пунке Кибартай.

Также увеличился поток грузовиков на границе с Беларусью. Самые большие очереди - около 340 грузовиков - стоят на погранпереходах Райгардас и Мядининкай. Около 200 автомобилей стоят на пограничном пункте в Лаворишкесе.

Представитель государственной пограничной охраны Литвы сообщил, что после введения предыдущего пакета международных санкций против России и Беларуси очереди исчезли на несколько недель, но теперь снова вернулись.

Он пояснил, что очереди растут по мере увеличения объемов перевозимых грузов, а водители избегают еще более длинных очередей на границе Беларуси с Польшей.