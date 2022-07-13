Видео ⟩ 14 молодых людей застряли на "Острове Смерти", на помощь пришла полиция и VUGD

В 9:22 спасатели выехали в Серенскую волость Айзкраукле, где на реке Даугаве перевернулась лодка с несколькими людьми. На месте пожарные установили, что трое человек добрались до берега, а одного человека спасатели доставили на берег с острова в реке.

Также во вторник в VUGD поступил вызов на ул. Уриекстес в Риге, где на площади 20 квадратных метров загорелся грузовик. Медикам передан один человек.

Во вторник, 12 июля, спасатели получили вызов на улицу Аптиекас в Риге, где вспыхнул пожар в подвале четырехэтажного жилого дома.

На месте было установлено, что в подвале горит химическое вещество, скорее всего карбид. Его вынесли из подвала и потушили. До приезда VUGD из здания эвакуировали трех человек.

В VUGD во вторник, 12 июля, поступило 40 звонков, которые, скорее всего, связаны с повреждениями, вызванными ветром и дождем. Больше всего обращений поступило в Риге и Рижского района – 26. Во всех случаях требовалась помощь, чтобы спилить сломанные деревья.

Всего за последние сутки в VUGD поступило 102 вызова - 18 по пожаротушению, 69 по спасательным работам, 15 вызовов были ложными.

Спасение 14 молодых людей, оказавшихся на Острове Смерти

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В 10:27 VUGD поступил звонок в Даугамальскую волость Кекавского края о том, что 14 молодых людей находятся на Острове смерти и не могут вернуться на берег своими силами.

Пожарные спасли восемь человек с помощью лодки, а полиция Саласпилсского края на своей лодке доставила в безопасное место шесть человек.

Программа TV3 сообщает, что молодые люди не предвидели дождя и попали в незавидную ситуацию – все их вещи промокли, а обратно на берег выбраться тоже было непросто.

Молодые люди рассказали, что они были в "кемпинге" - прибыли на остров на лодке с берега. Компания не знала, что будет сильный дождь. Однако утром они поняли, что есть проблемы, так как проснулись в лужах и все мокрые, сообщает программа.

Кто-то из молодежной компании пытался завести мотор лодки, чтобы как-то вернуться на берег, но безрезультатно. Тогда и настал момент, когда молодые люди поняли, что им следует обратиться за помощью.

Обратно вернуться было сложно не только из-за неработающего двигателя, но и из-за сильного течения, так что переплыть реку было невозможно, сообщает Degpunktā.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке