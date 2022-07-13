Видео ⟩ 14 молодых людей застряли на "Острове Смерти", на помощь пришла полиция и VUGD
В Латвии во вторник, 12 июля, спасатели помогли нескольким людям в лодках добраться до берега, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В Латвии во вторник, 12 июля, спасатели помогли нескольким людям в лодках добраться до берега, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В 9:22 спасатели выехали в Серенскую волость Айзкраукле, где на реке Даугаве перевернулась лодка с несколькими людьми. На месте пожарные установили, что трое человек добрались до берега, а одного человека спасатели доставили на берег с острова в реке.
Также во вторник в VUGD поступил вызов на ул. Уриекстес в Риге, где на площади 20 квадратных метров загорелся грузовик. Медикам передан один человек.
Во вторник, 12 июля, спасатели получили вызов на улицу Аптиекас в Риге, где вспыхнул пожар в подвале четырехэтажного жилого дома.
На месте было установлено, что в подвале горит химическое вещество, скорее всего карбид. Его вынесли из подвала и потушили. До приезда VUGD из здания эвакуировали трех человек.
В VUGD во вторник, 12 июля, поступило 40 звонков, которые, скорее всего, связаны с повреждениями, вызванными ветром и дождем. Больше всего обращений поступило в Риге и Рижского района – 26. Во всех случаях требовалась помощь, чтобы спилить сломанные деревья.
Всего за последние сутки в VUGD поступило 102 вызова - 18 по пожаротушению, 69 по спасательным работам, 15 вызовов были ложными.
В 10:27 VUGD поступил звонок в Даугамальскую волость Кекавского края о том, что 14 молодых людей находятся на Острове смерти и не могут вернуться на берег своими силами.
Пожарные спасли восемь человек с помощью лодки, а полиция Саласпилсского края на своей лодке доставила в безопасное место шесть человек.
Программа TV3 сообщает, что молодые люди не предвидели дождя и попали в незавидную ситуацию – все их вещи промокли, а обратно на берег выбраться тоже было непросто.
Молодые люди рассказали, что они были в "кемпинге" - прибыли на остров на лодке с берега. Компания не знала, что будет сильный дождь. Однако утром они поняли, что есть проблемы, так как проснулись в лужах и все мокрые, сообщает программа.
Кто-то из молодежной компании пытался завести мотор лодки, чтобы как-то вернуться на берег, но безрезультатно. Тогда и настал момент, когда молодые люди поняли, что им следует обратиться за помощью.
Обратно вернуться было сложно не только из-за неработающего двигателя, но и из-за сильного течения, так что переплыть реку было невозможно, сообщает Degpunktā.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке
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