Ср, 13.07.2022
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Лайма Вайкуле, эксклюзивно для RUS TVNET

Президент и премьер уверены в необходимости военного призыва

Солдаты НАТО на Адажском полигоне. Иллюстративное фото ФОТО: LETA

Президент Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш, которые встретились в среду, 13 июля, в дистанционном режиме, выразили уверенность в необходимости создания службы государственной обороны. Об этом сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

Левитс и Кариньш считают, что в этом предложении необходимо обсудить несколько вопросов, но главным из них является политическое направление, согласно которому Латвия, как и другие страны региона, планирует ввести службу государственной обороны.

"В новой геополитической ситуации нам необходимо усилить нашу обороноспособность. Союзники увеличат свое присутствие в Латвии, но и нам самим необходимо усилить свои вооруженные силы. Нужно создать запас граждан, обученных военному делу, и такая служба является правильным инструментом для обучения навыкам защиты своей страны", - отмечает Левитс.

Также в ходе встречи Левитс и Кариньш обсудили актуальные вопросы энергетического сектора.

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