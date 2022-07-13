Президент и премьер уверены в необходимости военного призыва

Левитс и Кариньш считают, что в этом предложении необходимо обсудить несколько вопросов, но главным из них является политическое направление, согласно которому Латвия, как и другие страны региона, планирует ввести службу государственной обороны.

"В новой геополитической ситуации нам необходимо усилить нашу обороноспособность. Союзники увеличат свое присутствие в Латвии, но и нам самим необходимо усилить свои вооруженные силы. Нужно создать запас граждан, обученных военному делу, и такая служба является правильным инструментом для обучения навыкам защиты своей страны", - отмечает Левитс.

Также в ходе встречи Левитс и Кариньш обсудили актуальные вопросы энергетического сектора.