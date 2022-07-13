"Ну объясни, чего ты не уехал?" Суд арестовал Илью Яшина по делу о "военных фейках"

В июле 2021 года Яшин ушел с поста главы совета Красносельского района Москвы. Свое решение он объяснил тогда усилившимся давлением на муниципалитет района.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов о политике Илье Яшине, которому грозит до 10 лет тюрьмы за распространение "фейков о российской армии":
"После начала российского вторжения в Украину Яшин оказался одним из немногих оппозиционных политиков, не только оставшихся в стране, но и продолжавших называть вещи своими именами и осуждать вооруженную агрессию.
В конце мая мы встречались с ним в Стамбуле, куда он прилетал на один день дать интервью Юрию Дудю (объявлен СМИ-"иноагентом"), и обсуждали, куда движется ситуация.
Еще перед выборами 2021 года ему запретили куда либо избираться, объявив "причастным к экстремистской деятельности" из-за дружбы с Алексеем Навальным. Он говорил: "Ок, вы выдавливаете меня из политики, но не запретите быть блогером". И завел быстро растущий YouTube-канал, где почти каждый ролик собирал по миллиону просмотров.
Он пытался соблюдать российское законодательство, чтобы не попасть в тюрьму, но после 24 февраля было принято столько расплывчатых законов, что под уголовную ответственность может попасть уже абсолютно любой человек, занимающий антивоенную позицию.
Яшин прекрасно понимал, что риск быть арестованным в России, пока он называет войну войной, крайне велик, но по принципиальным соображениям не хотел уезжать в эмиграцию. В этом его позиция похожа на позицию Навального, который после отравления вернулся в Россию, прекрасно понимая, что его там ждет.
Арест Яшина, а до этого арест Владимира Кара-Мурзы (также объявлен в России "иноагентом") и суровый приговор Алексею Горинову - ясные сигналы для всех: вы либо остаетесь в России, но молчите, принимая правила игры, либо уезжаете, если предпочитаете и дальше открыто высказывать свою позицию.
Можно ли дискредитировать российскую армию, рассказывая о преступлениях, которые совершают ее военнослужащие? Или ее дискредитирует уголовная статья, которая объявляет слова "Нет войне" чем-то экстремистским?"
71-е уголовное дело
Согласно подсчетам правозащитников, уголовное дело против Яшина стало 71-м, возбужденным с середины марта по ст. 207.3 УК РФ о "военных фейках".
По четырем уголовным делам уже вынесены решения суда. Самый жесткий приговор получил соратник Яшина Алексей Горинов - он тоже депутат Красносельского района Москвы.
Горинову дали семь лет колонии за выступление, в котором он осуждал войну против Украины и высказывался о неуместности конкурса детского рисунка, приуроченного ко Дню защиты детей. Яшин проходил по делу Горинова свидетелем.
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