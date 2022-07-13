"Ну объясни, чего ты не уехал?" Суд арестовал Илью Яшина по делу о "военных фейках"

До заседания у суда собрались люди, пришедшие поддержать Яшина. Полицейские задержали несколько человек, в том числе члена партии "Яблоко" Николая Кавказского.

Несмотря на дождь, поддержать Яшина пришли несколько десятков человек, не все смогли попасть в здание Басманного суда в Москве.

Как отмечает издание "Медиазона", полицейские задержали одного из активистов, который выступил против задержания Яшина. pic.twitter.com/somwJLxxWu — SOTA (@Sota_Vision) July 13, 2022

После непродолжительного заседания Яшина отправили под стражу. "Суд отправил меня в тюрьму за антивоенные выступления, - говорится в заявлении политика. - Давайте начистоту: с 24 февраля я прекрасно понимал, что меня арестуют. Все это понимали. Оперативники вчера в "доверительном разговоре" несколько раз спросили: "Ну объясни, чего ты не уехал-то? Тебе же четыре месяца дали на свободе. Всем было бы проще, если бы ты свалил..."

"Когда началась война, я пообещал, что никуда не сбегу и буду громко говорить правду столько времени, сколько получится. А когда арестуют - приму этот удар достойно", - добавил он.

В ночь на среду политик должен был выйти из спецприемника, где отбывал 15 суток административного ареста по обвинению в неповиновении полиции.

В чем обвиняют Яшина

Уголовное дело против Яшина возбуждено по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, которая предполагает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. Поводом для возбуждения дела стал эфир на YouTube, где политик говорил про массовые убийства в украинском городе Буча.

Яшин - один из немногих российских оппозиционных политиков, оставшихся в стране и открыто выступающих против российского вторжения в Украину. В мае на политика составили четыре протокола по статье о "дискредитации" российской армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) и оштрафовали по трем из них на 90 тысяч рублей. За повторное нарушение по этой статье грозит уголовное дело.

28 июня Хамовнический суд Москвы признал Яшина виновным в неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). В рапортах полицейских было сказано, что он отказался предъявить документы и оказал активное неповиновение законным требованиям полицейских. Сам Яшин сообщал, что гулял в парке с подругой и беспрекословно подчинился требованию троих полицейских пройти с ними.

Политик предполагал, что его административный арест - пролог к будущему уголовному делу. "Так же был ранее арестован мой товарищ Владимир Кара-Мурза, которого прямо из спецприемника отправили в СИЗО по уголовному делу за антивоенные выступления", - писал он в своем телеграм-канале.