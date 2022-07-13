"Газпром" заявил, что не гарантирует безопасную работу "Северного потока"

"Газпром" приостановил в понедельник, 11 июля, на десять дней поставку газа из России в Германию по газопроводу "Северный поток", проложенному по дну Балтийского моря, в связи с плановыми ремонтными работами.

Ожидается, что подача газа будет восстановлена ​​утром 21 июля, но официальные лица Германии опасаются, что этого может не произойти.

Газотурбинный двигатель ремонтируется в канадском филиале немецкого промышленного концерна Siemens.

В компании "Газпром" заявили, что не располагают ни одним документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель.

"В этих обстоятельствах не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС "Портовая", которая является критически важным объектом для газопровода "Северный поток", - говорится в сообщении компании.

В середине июня "Газпром" сообщил, что поставки газа по "Северному потоку" существенно сокращаются из-за задержки получения турбины из Канады из-за санкций. Немецкие официальные лица заявили, что такое решение России было принято по политическим, а не техническим причинам.

Несмотря на санкции, введенные против России, и возражения со стороны Украины, Канада разрешила отправить турбину в Германию.