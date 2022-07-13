"Газпром" заявил, что не гарантирует безопасную работу "Северного потока"

"Газпром" приостановил в понедельник, 11 июля, на десять дней поставку газа из России в Германию по газопроводу "Северный поток", проложенному по дну Балтийского моря, в связи с плановыми ремонтными работами.
Ожидается, что подача газа будет восстановлена утром 21 июля, но официальные лица Германии опасаются, что этого может не произойти.
Газотурбинный двигатель ремонтируется в канадском филиале немецкого промышленного концерна Siemens.
В компании "Газпром" заявили, что не располагают ни одним документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель.
"В этих обстоятельствах не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС "Портовая", которая является критически важным объектом для газопровода "Северный поток", - говорится в сообщении компании.
В середине июня "Газпром" сообщил, что поставки газа по "Северному потоку" существенно сокращаются из-за задержки получения турбины из Канады из-за санкций. Немецкие официальные лица заявили, что такое решение России было принято по политическим, а не техническим причинам.
Несмотря на санкции, введенные против России, и возражения со стороны Украины, Канада разрешила отправить турбину в Германию.
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