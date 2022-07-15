"Брат, сиди дома, через 2 дня все закончится, Украины уже нет". Герой "Азовстали" о службе и плене

Сначала мы ездили на полигоны, обучались, позже ездили в Донецкую область, в "секторы" (На военном сленге - место расположения линий обороны. - Прим. ред.) - мы по полгода отбывали там службу.

Я старший наводчик 2С1 - это 122-й калибр техники САУ (самоходная артиллерийская установка), это мини-танчики, которые отстреливаются и быстро покидают место позиций.

- Как человек, который видел восьмилетнюю войну на Донбассе собственными глазами, расскажите, что на самом деле происходило в районе боевых действий?

- Если мы говорим о периоде моей службы до 24 февраля 2022 года, то стрелять конкретно мне не приходилось. Нам "насыпали" со стороны России, нам прилетало, но команду давать ответный огонь нам не давали. Несколько раз отстреливались, конечно, но это был ответный огонь и не в мои смены.

С нашей, украинской, стороны никто не стрелял. Нам в последнее время начали платить 5000 гривен за режим тишины (около 180 евро по курсу начала 2022 года. - Прим. ред.), то есть если с нашей стороны кто-то хотя бы раз выстрелит - не получит этих денег.

Ну а вы сами понимаете, что для военнослужащих, у которых есть семьи, получить эту премию очень хотелось, поэтому стрелять без крайней необходимости никто не собирался.

Мы плотно стояли на своих позициях и сдерживали врага - защищали наши территории.

- Как для вас началась полномасштабная война? Какая была ваша реакция на то, что Россия в открытую напала на Украину?

- С 2014 года у нас в стране началась война, и все эти годы, по сути, была подготовка к полномасштабным военным действиям. Мы с женой проснулись утром 24-го числа и увидели новость, что Россия на нас напала.

У меня есть товарищи, которые проживают на территории России, и они сразу начали писать мне сообщения:

"Брат, сиди дома, через два дня все закончится, Украины уже нет".

Я им даже ничего не ответил, только подумал: "Как это Украины нет? Что вы несете?" - позвонил в свою часть, спросил у командира, какие будут дальнейшие действия.

35-летний Юрий Клименко из Мариуполя ФОТО: Из личного архива Юрия Клименко

Моя часть с первых дней войны перебазировалась на объект рядом с заводом Ильича в Мариуполе, я собрал вещи, взял форму и поехал туда. И все началось… с 25 февраля нас уже атаковали с воздуха, и мы по несколько раз - по 10-15 в день - бегали прятаться в подвал.

Наше подразделение получило задание оборонять одно из подразделений Государственной полиции в Мариуполе. И 15 марта российские войска расстреляли его из танка, в итоге случился пожар и здание было уничтожено. Мы чудом уцелели!

- Как вы присоединились к защитникам на "Азовстали"?