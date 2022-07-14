Битва за лидерство в Консервативной партии Великобритании и пост премьера: Риши Сунак выиграл первый раунд

Бывший министр финансов Риши Сунак выиграл первый раунд голосования за кандидатов на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, нового премьера Великорбритании. Второе и третье места достались Пенни Мордонт и Лиз Трасс. Надим Захави и Джереми Хант из гонки выбыли.
Сунак получил 88 голосов, на втором месте оказалась министр по торговой политике Великобритании, а в прошлом - первая женщина - министр обороны Пенни Мордонт, а на третьем - министр иностранных дел Лиз Трасс.
Из гонки, в которой принимало участие 8 кандидатов, выбыли двое - министр финансов Надим Захави, недавно назначенный на этот пост Борисом Джонсоном, и бывший министр здравоохранения Джереми Хант.
Следующий раунд голосования намечен на четверг, а к концу следующей недели в финал выйдут всего два кандидата, после чего около 160 тыс. членов Консервативной партии должны будут сделать между ними выбор.
Окончательные результаты выборов нового лидера тори - и имя нового премьер-министра страны - станут известны 5 сентября.
По данным букмекеров, фаворитами гонки являются Риши Сунак и Пенни Мордонт.
Ранее политический аналитик букмекерской конторы SMarkets Патрик Флинн предсказывал, что в первом раунде голосования будут отсеяны Суэлла Брейвермен, Джереми Хант, Кеми Баденок и Надим Захави, а в последующих раундах - Том Тугендхат и Лиз Трасс. По его версии, в финале за должность лидера партии могут побороться Риши Сунак и Пенни Мордонт.
В то время как некоторые аналитики предвидели быстрый процесс отсеивания кандидатов, Флинн предсказывает, что для определения двух финалистов может понадобиться до пяти туров голосования.
7 июля Джонсон заявил об отставке с поста лидера Консервативной партии на фоне скандала вокруг назначения на важную должность в парламенте политика, которого обвиняют в сексуальных домогательствам. Парламентариев возмутил тот факт, что Джонсон назначил этого депутата на высокую должность вопреки тому, что того уже обвиняли в подобном и раньше, и внутреннее расследование пришло к выводу, что обвинения были обоснованными.
Джонсон утверждал, что ничего об этом не знал, но затем появились неопровержимые свидетельства того, что ему докладывали об инциденте лично. Премьеру пришлось извиниться, а после этого в отставку подали более 50 министров его кабинета.
Ранее от участия в премьерской гонке отказались министр обороны Бен Уоллес, бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и министр внутренних дел Прити Пател.
На должность главы правительства Великобритании по-прежнему претендуют такие политики:
Кеми Баденок. Депутат парламента с 2017 года, в течение примерно двух лет была министром в правительстве Бориса Джонсона по вопросам местного самоуправления, религии, делам женщин и равным возможностям.
Суэлла Брейвермен. Министр юстиции Англии с 2020 года. В предыдущем правительстве Терезы Мэй занималась брекситом, но подала в отставку из-за предложенного премьером проекта итогового договора.
Пенни Мордонт. В 2019 году стала первой в истории женщиной на посту министра обороны Британии. До этого Мордонт, резервистка Королевского флота, занимала должность заместителя министра по делам вооруженных сил в правительстве Кэмерона.
Риши Сунак. Стал депутатом британского парламента в 2015 году, а уже в 2019-м был назначен министром финансов. Оставался на этом посту до 5 июля этого года, когда объявил об отставке вслед за своим коллегой, министром здравоохранения Саджидом Джавидом. Оба в резких выражениях заявили о несогласии с Борисом Джонсоном.
Лиз Трасс. Министр иностранных дел в правительстве Джонсона. После ухода Сунака и Джавида со своих постов заявила о поддержке премьера, что укрепило ее положение среди его сторонников. Будучи лишь второй женщиной, возглавившей министерство иностранных дел, она записала себе в актив освобождение из иранской тюрьмы журналистки Назанин Загари-Рэтклифф и введение санкций против России и ее олигархов. Известна жесткими высказываниями в адрес российского руководства, которое она критиковала за войну, развязанную против Украины.
Том Тугендхат. Бывший военный, служивший в Ираке и в Афганистане, которого давно прочат в лидеры партии консерваторов. С 2020 года он возглавляет комитет по международным отношениям Палаты общин. Тугендхат критиковал решение Запада - и прежде всего США - вывести войска из Афганистана, также жестко высказывался о действиях России в Украине.
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