Битва за лидерство в Консервативной партии Великобритании и пост премьера: Риши Сунак выиграл первый раунд

В то время как некоторые аналитики предвидели быстрый процесс отсеивания кандидатов, Флинн предсказывает, что для определения двух финалистов может понадобиться до пяти туров голосования.

7 июля Джонсон заявил об отставке с поста лидера Консервативной партии на фоне скандала вокруг назначения на важную должность в парламенте политика, которого обвиняют в сексуальных домогательствам. Парламентариев возмутил тот факт, что Джонсон назначил этого депутата на высокую должность вопреки тому, что того уже обвиняли в подобном и раньше, и внутреннее расследование пришло к выводу, что обвинения были обоснованными.

Джонсон утверждал, что ничего об этом не знал, но затем появились неопровержимые свидетельства того, что ему докладывали об инциденте лично. Премьеру пришлось извиниться, а после этого в отставку подали более 50 министров его кабинета.

Ранее от участия в премьерской гонке отказались министр обороны Бен Уоллес, бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и министр внутренних дел Прити Пател.

На должность главы правительства Великобритании по-прежнему претендуют такие политики:

Кеми Баденок . Депутат парламента с 2017 года, в течение примерно двух лет была министром в правительстве Бориса Джонсона по вопросам местного самоуправления, религии, делам женщин и равным возможностям.

. Депутат парламента с 2017 года, в течение примерно двух лет была министром в правительстве Бориса Джонсона по вопросам местного самоуправления, религии, делам женщин и равным возможностям. Суэлла Брейвермен . Министр юстиции Англии с 2020 года. В предыдущем правительстве Терезы Мэй занималась брекситом, но подала в отставку из-за предложенного премьером проекта итогового договора.

. Министр юстиции Англии с 2020 года. В предыдущем правительстве Терезы Мэй занималась брекситом, но подала в отставку из-за предложенного премьером проекта итогового договора. Пенни Мордонт . В 2019 году стала первой в истории женщиной на посту министра обороны Британии. До этого Мордонт, резервистка Королевского флота, занимала должность заместителя министра по делам вооруженных сил в правительстве Кэмерона.

. В 2019 году стала первой в истории женщиной на посту министра обороны Британии. До этого Мордонт, резервистка Королевского флота, занимала должность заместителя министра по делам вооруженных сил в правительстве Кэмерона. Риши Сунак . Стал депутатом британского парламента в 2015 году, а уже в 2019-м был назначен министром финансов. Оставался на этом посту до 5 июля этого года, когда объявил об отставке вслед за своим коллегой, министром здравоохранения Саджидом Джавидом. Оба в резких выражениях заявили о несогласии с Борисом Джонсоном.

. Стал депутатом британского парламента в 2015 году, а уже в 2019-м был назначен министром финансов. Оставался на этом посту до 5 июля этого года, когда объявил об отставке вслед за своим коллегой, министром здравоохранения Саджидом Джавидом. Оба в резких выражениях заявили о несогласии с Борисом Джонсоном. Лиз Трасс . Министр иностранных дел в правительстве Джонсона. После ухода Сунака и Джавида со своих постов заявила о поддержке премьера, что укрепило ее положение среди его сторонников. Будучи лишь второй женщиной, возглавившей министерство иностранных дел, она записала себе в актив освобождение из иранской тюрьмы журналистки Назанин Загари-Рэтклифф и введение санкций против России и ее олигархов. Известна жесткими высказываниями в адрес российского руководства, которое она критиковала за войну, развязанную против Украины.

. Министр иностранных дел в правительстве Джонсона. После ухода Сунака и Джавида со своих постов заявила о поддержке премьера, что укрепило ее положение среди его сторонников. Будучи лишь второй женщиной, возглавившей министерство иностранных дел, она записала себе в актив освобождение из иранской тюрьмы журналистки Назанин Загари-Рэтклифф и введение санкций против России и ее олигархов. Известна жесткими высказываниями в адрес российского руководства, которое она критиковала за войну, развязанную против Украины. Том Тугендхат. Бывший военный, служивший в Ираке и в Афганистане, которого давно прочат в лидеры партии консерваторов. С 2020 года он возглавляет комитет по международным отношениям Палаты общин. Тугендхат критиковал решение Запада - и прежде всего США - вывести войска из Афганистана, также жестко высказывался о действиях России в Украине.

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