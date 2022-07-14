В больнице Страдиня заканчиваются квоты на оплачиваемые государством амбулаторные услуги

По ее словам, к оплаченным государством специалистам очередь почти до конца года. Наиболее востребованы такие специалисты, как иммунолог, ревматолог, гематолог, офтальмолог, невролог, челюстно-лицевой хирург, кардиолог, эндокринолог, нефролог.

Аналогичная ситуация и с такими амбулаторными услугами, как магнитно-резонансная томография (МРТ) и эндоскопия, где уже имеется активная очередь пациентов на следующий год.

С другой стороны, проще всего записаться на оплачиваемую государством компьютерную томографию в больнице, где есть 18 бесплатных мест. В других случаях больница может поставить пациентов в лист ожидания на следующий год.

При этом Милейко сообщила, что пациентам доступны платные услуги. Среднее время ожидания на них составляет 29 дней, но проще всего попасть к хирургам, инфекционистам и физиотерапевтам.

Она отметила, что это сложная проблема и что Covid-19 был одним из факторов, способствовавших быстрому росту очередей, учитывая ограниченность амбулаторных услуг.

Милейко предлагает людям время от времени звонить в регистратуру и спрашивать о наличии мест, если другой пациент отказался.

С другой стороны, в Детской клинической университетской больнице (BKUS) достаточно квот на амбулаторные услуги, оплачиваемые государством. Проблем с этим не было и в предыдущие годы, сообщила агентству LETA специалист по коммуникациям BKUS Илзе Ольштейн.

Между тем в Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) можно записаться как на диагностические обследования, так и на прием к врачу.

По словам пресс-секретаря RAKUS Илги Намниеце, больница полностью выполнила госзаказ по диагностическим исследованиям, но пациентам предлагается запись на прием. Например, на самые популярные диагностические исследования - компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию - сейчас уже открыта запись на начало сентября.