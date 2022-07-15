Латвийская модель: На улицах так много красивых женщин без лифчиков!

"Я слышу, что кто-то ужасается, кто-то осуждает, кто-то отворачивается, но я вижу, что это очень позволяет нам как обществу быть! Просто быть! Быть самими собой! Быть свободными! Быть в безопасности и в согласии со своим телом!

А также это учит и показывает, насколько разные тела людей, в том числе и грудь! И это прекрасно.

Конечно, не все могут и не всем нужно гулять без лифчика (потому что, к вашему сведению, когда грудь очень большая, то без бюстгальтера соответствующего размера бывает больно и очень неудобно, особенно во время занятий спортом), но каждый должен чувствовать себя спокойно и уверенно в своем теле, без осуждения других людей.

Поэтому помним: прежде чем высказывать свое мнение и тем более осуждать то, как кто-то выглядит (с лифчиком или без, например) - давайте вдохнем, подумаем каждый о своем теле и только о нем! Окей?"