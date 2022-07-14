Число погибших в результате ракетного удара по Виннице выросло до 24 человек

По предварительным данным, три российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. Также от ударов пострадали расположенные рядом Дом офицеров и жилые дома.

В результате ударов по Виннице погибли 24 человека, в том числе и трое детей.

Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

По его словам, 16 июля в больнице умерла одна из пострадавших, получившая во время удара ожоги 85% поверхности тела, пишет "Медуза".

Ранее было известно о 23 погибших.

В медицинских учреждениях города, по данным Борзова на утро 16 июля, остаются 68 пострадавших, в том числе четверо детей. Еще четверо жителей Винницы по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Как ранее сообщали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, всего после обстрела за помощью к медикам обратились 197 человек.

Ракетные удары по Виннице ФОТО: Reuters/ScanPix

По словам представителя администрации, россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подлодки в акватории Черного моря.

"На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку. В настоящее время там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар терактом.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного.

Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал он.

В России официально прокомментировали обстрел центра Винницы

В доме офицеров в Виннице, по которому был нанесен российский ракетный удар, готовились силы ВСУ, заявил в ООН старший советник постпредства РФ при организации Евгений Варганов, пишет "Медуза".

"Россия наносит удары только по военным объектам на Украине. Удар по Виннице был нанесен по дому офицеров, где как раз готовились вооруженные силы Украины", - заявил он.

Варганов также отметил, что украинские военные сами наносят удары по гражданским, приведя в пример недавнюю атаку на Новую Каховку, в результате которой "украинские мирные жители".

Ранее сообщалось, что официальный представитель российского минобороны Игорь Конашенков в своем ежедневном брифинге ничего не сказал о ракетных ударах по Виннице, пишет Русская служба BBC.

По утверждению Конашенкова, российская авиация нанесла удары по позициям украинской армии в Николаевской и Донецкой областях, в результате которых, по данным российского минобороны, погибли около тысячи украинских военных.

В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что удар в Виннице был нанесен по "временному пункту размещения нациков".

Ракетные удары по Виннице ФОТО: Reuters/ScanPix

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сделал заявление по поводу удара по Виннице, пишет Русская служба BBC.

Он назвал его "зверством" и "последним нападением в длинной цепи жестоких атак против мирных жителей и гражданской инфраструктуры" в Украине.

В его заявлении говорится, что российские силы и их политические руководители не должны остаться безнаказанными.