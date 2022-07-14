Чт, 14.07.2022
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Александр Мищенко, посол Украины в Латвии
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Временно отменяются упрощенные поездки для жителей приграничных регионов Латвии и России

ФОТО: LETA

В четверг, 14 июля, Кабинет министров принял решение c 1 августа приостановить действие соглашения между Латвией и Россией об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов.

В МИД поясняют, что соглашение было заключено в 2010 году с целью упрощения взаимных поездок жителей приграничных территорий Латвии и России. В ответ на вторжение России в Украину, начавшееся 24 февраля, была приостановлена выдача виз, в том числе приграничных, российским гражданам во всех латвийских дипломатических и консульских представительствах за рубежом.

Также были введены санкции в отношении российских граждан и компаний, МИД призвал жителей Латвии воздержаться от поездок в Россию. В связи с решением России закрыть латвийское консульство в Пскове выдача приграничных разрешений больше невозможна, поскольку это было единственное дипломатическое и консульское представительство Латвии за границей, которое выдавало такие разрешения гражданам России.

Комиссия Сейма по иностранным делам, оценивая содержание соглашения между Латвией и Россией и возможные действия государства в связи с этим соглашением, ранее призвала Кабинет министров приостановить его действие.

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