Временно отменяются упрощенные поездки для жителей приграничных регионов Латвии и России

В МИД поясняют, что соглашение было заключено в 2010 году с целью упрощения взаимных поездок жителей приграничных территорий Латвии и России. В ответ на вторжение России в Украину, начавшееся 24 февраля, была приостановлена выдача виз, в том числе приграничных, российским гражданам во всех латвийских дипломатических и консульских представительствах за рубежом.

Также были введены санкции в отношении российских граждан и компаний, МИД призвал жителей Латвии воздержаться от поездок в Россию. В связи с решением России закрыть латвийское консульство в Пскове выдача приграничных разрешений больше невозможна, поскольку это было единственное дипломатическое и консульское представительство Латвии за границей, которое выдавало такие разрешения гражданам России.

Комиссия Сейма по иностранным делам, оценивая содержание соглашения между Латвией и Россией и возможные действия государства в связи с этим соглашением, ранее призвала Кабинет министров приостановить его действие.