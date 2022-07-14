Павлютс: осенью от Covid-19 планируется прививать улучшенной вакциной Moderna

Он отметил, что в настоящее время в Латвии наблюдается рост заболеваемости Covid-19, но с точки зрения системы здравоохранения нет никаких оснований для беспокойства.

"В начале июня было относительно меньше случаев Covid-19, а в июле мы по показателям распространения болезни достигли примерно той ситуации, какая была в конце апреля, когда инфицирование омикрон-штаммом пошло на спад. В настоящее время доминируют подвиды омикрона BA4 и BA5, которые вызывают повторное заражение, но люди болеют легко и в больницах пациентов очень мало", - сказал министр здравоохранения.

По словам Павлютса, в настоящее время задача государства - подготовиться к любому из сценариев распространения Covid-19 осенью, однако нет оснований считать, что осенью придется вводить какие-то серьезные ограничения или что-то закрывать. Павлютс отметил, что пока никто не знает, каким будет распространение вируса осенью.

Он сообщил, что компания Moderna разработала улучшенную вакцину от Covid-19, которая эффективна не только против первоначальной разновидности вируса, но и против основного подвида омикрон-штамма BA1. В настоящее время вакцина проходит испытания и процесс регистрации, а Латвия уже выразила желание проводить осенью вакцинацию улучшенными вакцинами.

"Первоначальные данные показывают, что эти адаптированные вакцины должны быть более эффективными, чем нынешние, в том числе и против тех подтипов, которые сегодня быстро распространяются в Европе и Латвии - BA4 и BA5. Мы планируем, что в сентябре-октябре может быть более активный этап вакцинации независимо от сценария распространения Covid-19, потому что мы в любом случае планируем обеспечить вакцинацию для групп риска, пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем", - сказал министр.

Он выразил надежду, что эти вакцины страны Европейского союза, в том числе Латвия, смогут получить в августе или сентябре.