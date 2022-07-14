Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что уходит в отставку: президент ее не принял

О своей отставке Драги сообщил на заседании Совета министров, а затем отправился к президенту Италии Серджо Маттарелле, чтобы передать соответствующее заявление о сложении полномочий.

"Коалиция национального единства, поддержавшая это правительство, больше не существует", - заявил Драги.

Решение уйти в отставку премьер объяснил расколом в правительстве Италии. 14 июля в Сенате прошло голосование о доверии правительству, однако в нем отказались участвовать представители крупнейшей партии коалиции "Движение пяти звезд".

Движение требует выполнить его требования относительно повышения социальных расходов или грозит выйти из правительства, развалив его, пишет Русская служба BBC.

Марио Драги возглавил итальянское правительство в феврале 2021 года. После российского вторжения в Украину он активно поддерживал Киев.

В июне в "Движении пяти звезд", входящей в правящую коалицию, произошел раскол, связанный с вопросом о поставках оружия Украине. Из-за нежелания партии поддерживать поставки вооружения Киеву партию покинул министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.