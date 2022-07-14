Премьер-министр Литвы: Было бы нерационально спорить с Западом о транзите в Калининград

"Нерационально в наше время рассеивать внимание и использовать его для дискуссий о том, можно ли перевезти одну килотонну стали из одной части России в Калининградскую область по железной дороге", - заявила журналистам в четверг Шимоните.

Так она высказалась после того, как Еврокомиссия в среду решила разрешить транзит подсанкционных российских товаров в Калининград для нужд этого российского эксклава.

Транзит некоторых российских товаров в Калининград временно был приостановлен после вступления в силу санкций ЕС, объявленных в связи со вторжением Москвы в Украину.

Представители Литвы и Еврокомиссии в последние недели проводили консультации по транзиту подсанкционных товаров в Калининград после возмущения России ограничениями на транзит стали, вступившими в силу в июне.

По словам Шимоните, дальнейшие споры были бы "настоящей победой Кремля".

"Поэтому приоритет должен быть отдан дальнейшей всемерной поддержке Украины в войне против России и скорейшему согласованию седьмого пакета санкций, чего мы ожидаем в ближайшее время", - сказала премьер-министр.

По ее словам, Литва принимает во внимание основные принципы транзита, предоставленные Европейской комиссией, и "из уважения к самому учреждению и предоставленным ему полномочиям", и "ради единого трактования, что является одной из основных задач этих принципов".

"Мы можем игнорировать это. (...) Тогда конечной остановкой наших разногласий станет Суд справедливости Европейского союза", - сказала премьер-министр.

По ее словам, Европейская комиссия не обязана согласовывать подготовленные ею руководящие принципы с государствами-членами, поэтому Литва благодарна за состоявшиеся консультации, выслушанные замечания и предложения.

"Однако ответственность за мнение Европейской комиссии лежит на самой Европейской комиссии, и учреждения Литовской Республики не должны и не могут брать на себя ответственность за мнение Европейской комиссии", - подчеркнула Шимоните.