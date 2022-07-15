"Мне плевать на жителей": высказывания депутата привлекли внимание экспертов

Публичное общение членов Талсинского муниципальной думы дает сигнал о том, что проблемы все-таки существуют, и "Общество за открытость - Delna" призывает как Сейм, так и самоуправление обновить Кодексы этики, адаптировав их к сегодняшнему дню и включить в них общение в социальных сетях.

"Мне плевать на жителей", "С таким правлением я бы тоже никогда не пошел сюда работать", "Приглашаю вас разуться, встать на землю и как-нибудь посмотреть на то, что происходит вокруг" - это только некоторые высказывания депутатов на одном из заседаний талсинской муниципальной думы.

При рассмотрении вопроса о создании Комиссии по устойчивому развитию окружающей среды член партии Mēs - Talsiem un novadam Эдгар Зелдерис, участвуя дистанционно, перешел даже к угрозам: "Коктейль Молотова надо бросить на колени Сандре. Тогда из нее вышло бы что-нибудь хорошее".

Свои высказывания депутат объяснил раздражением из-за кризиса в работе муниципалитета.

Председатель Талсинской краевой думы Сандра Петерсоне, которой был посвящен комментарий, считает, что выражать неудовольствие таким образом недопустимо. Юрисконсульт Латвийской ассоциации самоуправлений Винета Рейтере, считает, что заявления депутата являются призывом к насилию.

Кодекс этики в самоуправлении Талсинского района предназначен только для сотрудников. Когда-то этот касалось и депутатов, и Комиссия по этике рассмотрела заявления одного из них. По мнению самих депутатов, они не могут оценивать работу коллег, и учитывая, что комиссия только выносит выговор без дальнейших действий, Кодекс два года назад был упразднен, а комиссия прекратила работу.

Председатель Талсинской краевой думы обещает способствовать возобновлению комиссии по этике.