Умер экс-владелец Studio 54 Марк Флейшман

В 1984 году Марк продал повидавшее на своем веку заведение новым владельцам. Флейшман ушел из жизни с помощью эвтаназии - последнее время он был прикован к инвалидному креслу, страдал от болей и был в беспомощном состоянии.

70-е были дикими не только с точки зрения экономических и политических событий - принято считать, что в эти годы проходили самые громкие вечеринки. Это было время свободного самовыражения, мода на сексуальность была в самом разгаре, и все это воплощалось на легендарных вечеринках в нью-йоркском клубе Studio 54.

Клуб Studio 54 был открыт в 1927 году и первоначально работал как бродвейский театр под названием Gallo Opera House. Однако свой легендарный статус это место приобрело в 1977 году, когда Стив Рубелл и Ян Шрагер основали заведение под названием Studio 54. Только самые известные из самых топовых знаменитостей могли попасть в него.

Энди Уорхол, Лайза Минелли, Элизабет Тейлор, Дебби Харри, Грейс Джонс, Майкл Джексон, Кельвин Кляйн, Элтон Джон, Рик Джеймс, Фредди Меркьюри, Лу Рид, Аль Пачино, Шэр, Дэвид Боуи, Сальвадор Дали, Робин Уильямс и Жаклин Кеннеди были постоянными гостями в легендарном клубе Studio 54.

Основатели клуба Стив Рубелл и Ян Шрагер обеспечивали звездных гостей лучшим кокаином и тратили до 100 тысяч долларов каждую ночь на украшения для вечеринок.