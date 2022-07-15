С ребенком - в поместье? Топ замков, куда можно отправиться на отдых с детьми

"И очень зря, - комментирует президент Латвийской ассоциации замков и поместий Янис Лазданс, - Среди латвийских замков и поместий есть немало таких, в которых юные исследователи найдут немало интересного".

Ниже - ТОП наиболее дружественных по отношению к семьям с детьми культурно-исторических мест, которые не только удивят взрослых, но и покорят сердце даже самого взыскательного маленького гостя.

Прейльское поместье и парк - в нем детям, помимо самого старинного поместья, придется по душе пляж, на котором можно бесплатно получить различный инвентарь, побегать и поиграть на детской площадке, отдаться приключениям на тропе ощущений, опробовать музыкальную скамейку, изучить природные стенды и даже поиграть в теннис!

ФОТО: Fotogrāfe Alīna Radzeviča

В Арендоле детям понравятся зверушки - курочки, овечки. Их по достоинству оценят и взрослые, и самые маленькие гости поместья. Тут же можно устроить пикник всей семьей, сходить в баньку по-черному или отправиться покататься на лодке по живописной реке Дубне. "Это поместье - одно из архитектурно наиболее интересных в Латгалии. Оно не перестраивалось в новое время, сохранившись до наших дней таким, каким было раньше, выделяясь своей роскошностью и самобытностью архитектуры на фоне других поместий Латгалии, поэтому оно однозначно впечатлит и вдохновит и маленьких, и взрослых", - рассказывает Я. Лазданс.

В Краславском поместье гостей ждет уникальная коллекция из 2000 фарфоровых кукол Ольги Грибуле, кроме того, можно проверить свои силы в одной из 5 ремесленных мастерских - стекольной, керамической, деревообрабатывающей, ткацкой или кулинарной, и изготовить что-нибудь необычное. Помимо этого, дети могут исследовать трассу с препятствиями.

Лузнавский замок придется по душе юным инженерам, ведь там гостей ждет интерактивная выставка "Кербердзс: следуя инженерно-техническим идеям". Здесь же можно поиграть в конструктор, построив, например, целый "мост Да Винчи". "Здесь также есть детская площадка, расположенная в живописном парке", - добавляет президент ЛАЗП.

ФОТО: Fotogrāfe Alīna Radzeviča

Рундальский замок, традиционно наиболее популярный для посещений, разработал специальные материалы и игры для детей, во французском саду маленьких первооткрывателей ждет лабиринт и качели исторической формы, которые, несомненно, понравятся даже самым взыскательным юным гостям.

ФОТО: Fotogrāfe Alīna Radzeviča

ФОТО: Fotogrāfe Alīna Radzeviča

В Падурском и Гарсенском поместье малыши найдут себе применение на детской площадке, кроме того, возле Падурского поместья расположено место для купания, которым просто грех не воспользоваться, а в Гарсене малышам обязательно придется по вкусу природная тропа.

ФОТО: www.paduremanor.com

В Варкавском поместье, в свою очередь, можно исследовать архитектуру 16 века, ознакомиться с необычной историей поместья, а также устроить пикник под крышей, где расположены и стол, и песочница, чтобы каждой семье было удобно отдохнуть, заняв при этом своего малыша делом. В Тингерском поместье любая семья тоже может насладиться не только архитектурой, но и устроить пикник на свежем воздухе за столиками, расположенными неподалеку от детской площадки. Кроме того, самые юные гости по достоинству оценят домик насекомых и другие природные объекты.

ФОТО: Foto: Latgales tūrisma mājaslapa

Поместье Апритю предлагает семьям совместить посещение музея с празднованием дня рождения и принять участие в самых разных мастер-классах. Детей ждет коллекция гномов и выставка с историями о гномах и четырех временах года. В настоящее время с 6 июня по 31 октября всем желающим предлагается принять участие в туристической кампании «По следам латвийских гномов» и во время путешествия создать свою книгу о гномах поместья Апритю.

ФОТО: www.redzet.eu