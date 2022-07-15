С 18 июля закрывается 11-й трамвайный маршрут в Риге

11-й трамвайный маршрут будет закрыт с понедельника, 18 июля. До окончания работ перевозки пассажиров будут организованы по автобусному маршруту 11T.

Автобусы номер 11T будут курсировать от трамвайной остановки "Привокзальная площадь" по улицам Радио, Кр. Барона, Матиса, Бривибас, Цесу, Таллинас, Миера, Клуса через железнодорожный переезд, далее по улицам Гауяс, Кишэзера, проспекту Кокнесес, проспекту Межа до остановки на ул. Эзермалас.

От конечной остановки "Межапарк" автобусы будут курсировать по проспекту Межа, проспекту Кокнесес, улицам Кишэзера, Гауяс через железнодорожный переезд, далее по улицам Клуса, Миера, Таллинас, Цесу, Бривибас, Кр. Барона, бульвару Аспазияс, улице Радио до остановки "Привокзальная площадь".

На участке от улицы Аусекля до перекрестка улицы Kр. Барона и бульвара Аспазияс маршрут будет закрыт.

"В ближайшее время строительные работы будут вестись более интенсивно, поэтому, чтобы избежать рисков для безопасности, мы приняли решение закрыть Брасовский мост для всех видов транспорта", - пояснил и. о. директора департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс.

Как сообщалось, Кабинет министров одобрил выделение ссуды в размере 11 млн евро для перестройки моста. Работы планируется завершить летом 2023 года.

Ранее по этому маршруту курсировали пять трамвайных составов. На автобусном маршруте 11T по рабочим дням будут курсировать десять длинных автобусов.

Предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme обещает следить за ситуацией и в случае необходимости скорректирует маршрут или внесет изменения в график движения.