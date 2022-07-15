Список ⟩ Пушкин, Келдыш, Эйзенштейн: названия каких улиц Риги оказались под угрозой?

Больше всего их в Риге - 16, в Даугавпилсе - 9, в Юрмале - 6. Некоторые самоуправления уже приняли решения о переименовании улиц, другие только собираются это сделать, а еще другие считают, что есть более актуальные проблемы.

Названия многих улиц сменились уже в 90-е годы, но Центр публичной памяти нашел еще несколько улиц, которые нужно переименовать, например, улицу Мстислава Келдыша - уроженца Риги, который участвовал в разработке советского ядерного оружия. Он - не единственный советский деятель, который удостоился "своей" улицы в столице.

Есть также улицы, названные в честь советского военачальника, генерал-лейтенанта Детлава Бранткалнса, первого главнокомандующего всеми вооруженными силами РСФСР Юкумса Вациетиса, советского литератора Валентина Пикуля (его имя носит аллея) и советского кинорежиссера Сергея Эйзенштейна.

На глаза историкам попались также улицы Старой Руссы, Ильменя, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Михаила Ломоносова. В повестку дня ответственного комитета Рижской думы этот вопрос еще не включен, так как вначале его будет рассматривать комиссия по топонимам и названиям объектов городской среды. В думе сообщили, что этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться в конце июля.