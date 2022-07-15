Рижский общественный транспорт - по цене роскоши, с бомжами и террором контролеров

"Когда он легким взмахом снял рубашку, это было еще слишком! Пассажиры, сидевшие рядом, вскочили на ноги и протиснулись дальше в салон", - заканчивает свой рассказ Ивета, добавляя, однако, что это далеко не самое безумное, что ей пришлось испытать в транспорте Rīgas satiksme.

К примеру, от упомянутого мужчины не воняло, других пассажиров он не беспокоил, тогда как обычно бывает наоборот.

Rīgas satiksme очень уклончиво комментирует ситуацию. Комментарии компании были получены лишь спустя две недели после запроса. В своем ответе начальник отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане была очень лаконична.

"Прежде всего о поддержании порядка информируют полицию, в том числе наши водители в случаях, когда к ним подходят и сообщают, что в транспортном средстве есть лица, которые мешают. Тогда они передают сообщение диспетчерам, которые информируют полицию или привлекают другие ответственные службы", - поясняет Барташевича-Фелдмане. Она также указывает, что жители, сталкиваясь с вышеперечисленными проблемами, могут сами обращаться в муниципальную полицию.

Она не стала комментировать, есть ли у самой компании план решения этой проблемы. На вопрос, как решить эту проблему, чтобы горожане могли получать качественные услуги общественного транспорта, она не ответила.

Также Барташевича-Фелдмане заявила, что транспортные средства Rīgas satiksme ежедневно подвергаются чистке и дезинфекции.

Между тем в начале июня уже поступали сообщения о том, что цены на билеты Rīgas satiksme могут быть подняты. В то же время заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис на пресс-конференции в июне заявил, что оценивается возможность снижения цен на месячные билеты, не дав конкретных пояснений, за счет чего это можно сделать, но пообещав, что решения будут найдены. С тех пор прошел месяц, а новостей пока нет.

На данный момент стоит думать, что повышение цен на билеты вполне реально. На упомянутой пресс-конференции Кирсис заявил, что одна поездка обходится компании примерно в 2,5 евро, то есть более чем в два раза дороже нынешней стоимости одноразового билета. Информации о возможном повышении цен пока не поступало, но похоже, что компания, которая, несмотря на пандемию, завершила прошлый год с прибылью более чем в три миллиона евро, не слишком заинтересована в предотвращении таких проблем, как бездомные в общественном транспорте.

Понятно, что бездомные являются частью общества, как и все остальные, и как лакмусовая бумажка отражают ситуацию в стране.

"Однако такие ситуации заставляют задуматься о качестве услуг Rīgas satiksme. И оно оставляет желать лучшего!"

- пишет Ивета.

Она с возмущением говорит и о других проблемах, связанных с Rīgas satiksmе - постоянные задержки транспорта и трудности с покупкой билетов, особенно в выходные. Единственное, на что компания, похоже, не жалеет ресурсов, так это на контролеров. По наблюдениям Иветы, их активность наиболее высока именно в выходные, когда, по ее словам, купить э-талон - самая большая проблема.

Также Ивета очень скептически относится к т. н. "маршруткам", движение которых после начала пандемии значительно ухудшилось. "Если до пандемии это был удобный способ передвижения по Риге, то сейчас хочется сказать: хватит, лучше совсем закройте, если не можете обеспечить нормальную услугу!" - пишет жительница.