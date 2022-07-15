Кариньш: в приоритете оборона и помощь людям в отопительный сезон

Кариньш заявил, что война, начатая Россией в Украине, существенно изменила ситуацию в Европе и мире - как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения доступности энергоресурсов, способствуя быстрому росту инфляции во всем мире.

В ходе встречи премьер заявил, что Латвия исторически решительно поддерживала НАТО. Латвия благодарна за поддержку, оказанную НАТО, особенно Канадой, Данией и Испанией, с начала войны - за увеличение количества солдат и поставки современных систем вооружения.

Кариньш признал, что в ближайшие годы финансирование обороны, вероятно, придется увеличить еще больше.

Говоря о влиянии войны России на Украине на экономику, премьер-министр отметил, что Латвия исторически импортировала энергоресурсы из России, однако с 24 февраля ситуация существенно изменилась, и в настоящее время Латвия не импортирует ни нефть, ни газ из России, а также не использует российскую электроэнергию. Для замены российского газа используется сжиженный газ, который в настоящее время закупается и импортируется через Клайпедский терминал, планируется также, что скоро терминал СПГ начнет функционировать в Эстонии.

С учетом прогнозов о высокой цене энергоресурсов в предстоящем отопительном сезоне правительство приняло решение об адресной поддержке населению в размере 350 млн евро.

Кариньш также признал, что следующее правительство после выборов в 14-й Сейм столкнется с большими проблемами как в связи с геополитической ситуацией, так и с разработкой бюджета на следующий год. В то же время премьер-министр подчеркнул, что экономика Латвии продолжает развиваться.