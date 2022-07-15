Во время тактических учений на Адажском полигоне погиб солдат
Военнослужащий Национальных вооруженных сил (НВС) погиб в пятницу, 15 июля, на военном полигоне в Адажи, сообщили агентству LETA в НВС.
Военнослужащий Национальных вооруженных сил (НВС) погиб в пятницу, 15 июля, на военном полигоне в Адажи, сообщили агентству LETA в НВС.
На место происшествия были вызваны скорая медицинская помощь и Государственная полиция. Кроме того, первую помощь оказывали и военно-медицинские работники, которые должны были обеспечивать учебно-полевой лагерь, но солдата не удалось реанимировать.
Солдат занимался малоинтенсивной деятельностью, не связанной с повышенным риском. В ходе следствия и экспертизы будут выяснены обстоятельства происшествия и причина гибели военнослужащего.
Военная полиция возбудила уголовное дело, по факту смерти начато специальное и служебное расследование.
Национальные вооруженные силы выражают глубочайшие соболезнования родным, друзьям и однополчанам солдата.
О случившемся проинформированы родственники погибшего. Вооруженные силы оказывают всю необходимую поддержку родным военнослужащего, в том числе психологическую и духовную.
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