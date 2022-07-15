Видео ⟩ Детская организация из Риги отправилась на "Славянский базар" и взяла интервью у Лукашенко

Академия заявляет, что это "красивый детский конкурс, в котором участвуют 23 страны", поэтому организация не видит причин или принципиальных культурных различий, по которым они не могут поехать в Беларусь, ссылаясь на то, что они только что вернулись из Испании, Литвы и планируют поехать в Македонию.

"Есть много разных детских мероприятий, нам было очень интересно. Ходили фотографироваться, практиковаться в интервью на разных языках. В основном наши дети говорят по-английски", - рассказали в детской организации.

По данным портала Kas jauns, детская организация была там раньше и

сама обратилась в представительство президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы попросить о возможности взять интервью у президента республики.

Telegram канал "Пул Первого", близкий к его пресс-службе, сообщает о том, что академия сама запросила возможность взять интервью у Лукашенко.

Пост в соцсетях, на фото которого запечатлены диктатор и подросток, одетый в символику академии, гласит: "Перед приездом на фестиваль в Витебск дети сами написали письмо в пресс-службу президента с просьбой о помощи в организовываем интервью "с первым" [так канал называет Лукашенко]!"

В письме также говорится, что детская организация убеждена, что "в нынешней ситуации в мире это [интервью] положительно скажется на взаимоотношениях".

Служба государственной безопасности (VDD) сообщила TV3, что ведомство в пределах своей компетенции отслеживает деятельность различных организаций в Латвии, оценивая, нет ли в их деятельности возможных угроз национальной безопасности. Учитывая специфику деятельности служб, VDD воздержится от комментариев по конкретным случаям.

Министерство иностранных дел Латвии уже давно напоминает гражданам Латвии о значительных рисках при посещении Беларуси и неоднократно призывает их этого не делать. Кроме того, остается в силе приглашение гражданам Латвии выехать как из Беларуси, так и из России.

В ведомстве подчеркнули, что режим Лукашенко по-прежнему поддерживает военную агрессию России в Украине и против нее направлены серьезные международные санкции.

Министерство обращает внимание на то, что спецслужбы как Латвии, так и других стран НАТО публично предупреждали о разведывательно-вербовочной деятельности российских и белорусских спецслужб.

В МИД напоминают, что из-за отсутствия законности в Беларуси возможности Латвии по оказанию помощи своим гражданам будут весьма ограничены.

Детская организация "Академия KidsTV" зарегистрирована в 2010 году, по информации Firmas.lv. В прошлом финансовом году оборот организации составил 77 300 евро, что на 30% больше, чем в 2020 году.

🔥Первый: "Не мешай народу работать"

Как молодежь из прибалтики прорывалась к Первому за интервью. pic.twitter.com/ssxbcKcuk2 — Пул Первого (@pulpervogo) July 14, 2022