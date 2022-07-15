В результате ракетного удара по Днепру погибли три человека
Глава Днепровской областной военной администрации сообщил о трех погибших в результате российского ракетного обстрела, передает Русская служба BBC.
Глава Днепровской областной военной администрации сообщил о трех погибших в результате российского ракетного обстрела, передает Русская служба BBC.
"У нас "прилеты" по Днепру. Ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Предварительно, эта российская атака унесла жизни трех человек, еще 15 ранены", - написал Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.
В департаменте транспорта Днепровского горсовета сообщили, что одной из жертв ракетного обстрела стал водитель автобуса одного из местных городских маршрутов.
"Человек уже закончил рабочий день и направлялся в парк, чтобы завтра в 5 утра снова выйти на работу. Не доехал...", - написал представитель департамента в Facebook.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!