В результате ракетного удара по Днепру погибли три человека

"У нас "прилеты" по Днепру. Ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Предварительно, эта российская атака унесла жизни трех человек, еще 15 ранены", - написал Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

В департаменте транспорта Днепровского горсовета сообщили, что одной из жертв ракетного обстрела стал водитель автобуса одного из местных городских маршрутов.

"Человек уже закончил рабочий день и направлялся в парк, чтобы завтра в 5 утра снова выйти на работу. Не доехал...", - написал представитель департамента в Facebook.