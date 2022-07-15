Сб, 16.07.2022
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Янис Вайводс, и. о. директора департамента сообщения Рижской думы

В результате ракетного удара по Днепру погибли три человека

Российские силы ведут ракетный обстрел. Иллюстративное фото ФОТО: BBC

Глава Днепровской областной военной администрации сообщил о трех погибших в результате российского ракетного обстрела, передает Русская служба BBC.

"У нас "прилеты" по Днепру. Ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Предварительно, эта российская атака унесла жизни трех человек, еще 15 ранены", - написал Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

В департаменте транспорта Днепровского горсовета сообщили, что одной из жертв ракетного обстрела стал водитель автобуса одного из местных городских маршрутов.

"Человек уже закончил рабочий день и направлялся в парк, чтобы завтра в 5 утра снова выйти на работу. Не доехал...", - написал представитель департамента в Facebook.

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