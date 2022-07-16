Сб, 16.07.2022
Даугавпилс - ярко выраженный многонациональный город, и белорусы - одна из самых многочисленных этнических групп в нем. Андрей Элксниньш, председатель Даугавпилсской думы
Андрей Элксниньш, председатель Даугавпилсской думы

Фото ⟩ Яркие наряды и ослепительное шоу: отгремел первый день фестиваля Positivus

ФОТО: Juris Lisovs / TVNET

В пятницу, 15 июля на Луцавсале прошел первый день фестиваля Positivus. Смотрите фото!

Ранее сообщалось, что в программе Positivus произошли изменения. Из-за нехватки авиопилотов Megan Thee Stallion не смогла сегодня прибыть в Ригу. Ее выступление перенесено на 16 июля.

Галерея: первый день фестиваля Positivus 

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