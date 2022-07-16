Фото ⟩ Яркие наряды и ослепительное шоу: отгремел первый день фестиваля Positivus
В пятницу, 15 июля на Луцавсале прошел первый день фестиваля Positivus. Смотрите фото!
В пятницу, 15 июля на Луцавсале прошел первый день фестиваля Positivus. Смотрите фото!
Ранее сообщалось, что в программе Positivus произошли изменения. Из-за нехватки авиопилотов Megan Thee Stallion не смогла сегодня прибыть в Ригу. Ее выступление перенесено на 16 июля.
Галерея: первый день фестиваля Positivus
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