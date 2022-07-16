Регина Тодоренко родила второго ребенка

Регина Тодоренко несколько дней назад стала мамой во второй раз, но не спешилаэто афишировать. О рождении малыша журналистам подтвердили в окружении пары.

Родители признались, что они до последнего не узнавали пол ребенка, на днях Тодоренко даже устроила в соцсетях опрос, кого ждет по мнению подписчиков.

"Наша любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Благодарим, что выбрал именно нас. Ты еще совсем крошка, хоть по весу богатырь. Расти достойным человеком, люби жизнь, неси людям мир", - сообщила ведущая фолловерам.