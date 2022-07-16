Регина Тодоренко родила второго ребенка
Ранее несколько СМИ ввели в заблуждение о том, что у Регины Тодоренко и Влада Топалова якобы родился второй ребенок, но эта новость не подтвердилась. Теперь же стало известно, что радостное событие произошло.
Ранее несколько СМИ ввели в заблуждение о том, что у Регины Тодоренко и Влада Топалова якобы родился второй ребенок, но эта новость не подтвердилась. Теперь же стало известно, что радостное событие произошло.
Регина Тодоренко несколько дней назад стала мамой во второй раз, но не спешилаэто афишировать. О рождении малыша журналистам подтвердили в окружении пары.
Родители признались, что они до последнего не узнавали пол ребенка, на днях Тодоренко даже устроила в соцсетях опрос, кого ждет по мнению подписчиков.
"Наша любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Благодарим, что выбрал именно нас. Ты еще совсем крошка, хоть по весу богатырь. Расти достойным человеком, люби жизнь, неси людям мир", - сообщила ведущая фолловерам.
Напомним, 32-летняя Регина Тодоренко и 36-летний Влад Топалов уже воспитывают трехлетнего сына Майкла. О второй беременности супруги старались долго не афишировать.