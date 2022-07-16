Сб, 16.07.2022
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Мартиньш Стакис, председатель Рижской думы

В Пардаугаве столкнулись автобус и автомобиль: погиб один человек

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В Риге, Пардаугаве, в пятницу, 15 июля, в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе и Государственной полиции.

Примерно в 23:00 на улице Клейсту произошло столкновение автобуса и автомобиля Opel.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель автобуса, который от госпитализации отказался.

Водитель Opel на месте происшествия скончался. Для извлечения тела из автомобиля потребовалась помощь спасателей.

В полиции выясняют обстоятельства ДТП.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 137 ДТП, в которых пострадали 13 человек.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 388 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 180 за превышение скорости, шесть - за управление автомобилем в нетрезвом виде и два - за агрессивное вождение.

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