В Пардаугаве столкнулись автобус и автомобиль: погиб один человек

Примерно в 23:00 на улице Клейсту произошло столкновение автобуса и автомобиля Opel.
В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель автобуса, который от госпитализации отказался.
Водитель Opel на месте происшествия скончался. Для извлечения тела из автомобиля потребовалась помощь спасателей.
В полиции выясняют обстоятельства ДТП.
За минувшие сутки в стране зарегистрировано 137 ДТП, в которых пострадали 13 человек.
Всего в сфере дорожного движения вынесено 388 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 180 за превышение скорости, шесть - за управление автомобилем в нетрезвом виде и два - за агрессивное вождение.
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