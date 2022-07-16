В Пардаугаве столкнулись автобус и автомобиль: погиб один человек

Примерно в 23:00 на улице Клейсту произошло столкновение автобуса и автомобиля Opel.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель автобуса, который от госпитализации отказался.

Водитель Opel на месте происшествия скончался. Для извлечения тела из автомобиля потребовалась помощь спасателей.

В полиции выясняют обстоятельства ДТП.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 137 ДТП, в которых пострадали 13 человек.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 388 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 180 за превышение скорости, шесть - за управление автомобилем в нетрезвом виде и два - за агрессивное вождение.