Многие обеспокоены "новыми правилами о принудительной изоляции". Но они вовсе не новые

"Как известно, сейчас в мире наблюдается вспышка оспы обезьян. Обезьянья оспа характерна для центральной Африки, поэтому любая вспышка за пределами этих стран вызывает определенное беспокойство", - поясняет Шнейдер.

В Латвии на данный момент зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания обезьяньей оспой, поэтому она и была добавлена в список опасных заболеваний в конкретных правилах. "Поправки предусматривают, что в случае подозрения на то, что человек инфицирован и это может быть обезьянья оспа, необходимо провести обследование, изолировать инфицированного и провести назначенное врачом лечение".

В первую очередь человеку предлагается изоляция в больнице, чтобы защитить других людей от заражения, или же он может изолироваться дома. Изоляция в больнице важна в случае, если риск заражения других людей не может быть предотвращен по месту жительства или, например, если человек живет с лицами из группы риска — младенцами, маленькими детьми, беременными женщинами, лицами с ослабленным иммунитетом.

Если такого риска нет, пациент, конечно, может изолироваться дома, приняв необходимые меры предосторожности, рассказывает Шнейдер.

Нужно отметить, что в конкретных правилах и поправках к ним не идет речь о контактных персонах, а только о лицах, которые инфицированы или же есть подозрение, что они могут быть инфицированы.

Он добавил, что ранее также действовало условие, что в случае появления нового опасного инфекционного заболевания, при его обнаружении или подозрении на него, человек должен быть обследован и, при необходимости, изолирован и вылечен.

Что касается принудительных мер, Шнейдер объясняет, что они применяются только в тех случаях, когда больной нарушает правила, не соблюдает рекомендации эпидемиологов — как в отношении изоляции, так и в отношении лечения самого заболевания.

В своем видео Корнатовская также заявляет: "Все поправки, которые выдвигает Кабинет министров, они незаконны. Они незаконно им переданы, поэтому они не имеют никакой законной силы".

Re:Check ранее уже писал, что это не так. На сайте Государственной канцелярии опубликовано руководство по созданию законопроектов, в котором сказано, что в Латвии право издавать законы принадлежит Сейму, а также народу в порядке и в объеме, предусмотренном Конституцией. В следующей главе руководства поясняется, что в определенных ситуациях Кабинет министров может издавать внешние нормативные акты. Одна из причин для этого — "если Кабинет министров специально уполномочен на это законом". В мандате должно быть указано его основное содержание. Об этом говорится в статье 31 Закона о Кабинете министров.

Вывод: Правила, о которых рассказывается в видео, не новы — они существуют уже более 15 лет. Внесенные в правила изменения — к списку опасных инфекций добавлена оспа обезьян. В правилах не идет речь о контактных персонах, а только о лицах, которые инфицированы или же есть подозрение, что они могут быть инфицированы.