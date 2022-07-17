Министр обороны Украины Резников: "Закончить войну до конца года абсолютно возможно"

Поэтому если вдруг вы действительно увидите, что в обратном направлении через границу с Польшей, Румынией или Словакией едет военная техника, то это может быть только в двух случаях. Или что-то везут на ремонт, который не могут сделать в Украине. Или это остатки российских танков, "Буков", "Панцирей", которые я везу на выставку в Варшаву, Прагу, Берлин или в Гаагу, где я хочу поставить возле Международного [уголовного] суда установку "Бук", которую мы забрали у россиян.

"Я за месяц трачу годовой бюджет министерства обороны"

Би-би-си: До войны Украина тратила на сектор безопасности и обороны примерно 5% от своего ВВП. Какой план вы подадите в этом году?

АР: Ситуация следующая (и это совершенно не секрет): сегодня я за месяц трачу годовой бюджет министерства обороны. Основных линий издержек две. Первая - это денежное довольствие для военных и, к сожалению, выплаты за ранение или потерю кормильца. Вторая - вооружения. Не всё материально-техническое обеспечение нам поступает [бесплатно], я еще много чего покупаю.

Би-би-си: Так сколько процентов ВВП вы попросите на следующий год?

АР: Это сложная история, потому что я не буду просить [долю] от ВВП. Я буду давать реальную потребность. С министром финансов Сергеем Марченко и премьер-министром Денисом Шмыгалем будем садиться и ломать голову, что с этим делать. Потому что на самом деле деньги - это очень сложный вызов.

"Мы дали обязательство не применять HIMARS по целям на территории РФ"

Би-би-си: На днях Федор Вениславский, депутат Верховной Рады от "Слуги народа", заявил, что Киев ведет переговоры о поставках в Украину боеприпасов к HIMARS с дальностью поражения в 300-500 км. Ранее считалось, что США их не передают Украине из-за принципиальной политической позиции. Это сейчас что-то изменилось, или Вениславский что-то придумал?

АР: Как бы это корректно сказать? Знаете, когда депутаты Верховной Рады комментируют [вопросы безопасности и обороны] меня всегда интересует самого - откуда они это все берут?! Депутаты Верховной Рады, при всем моем личном к ним уважении, по своему статусу не являются участниками переговоров и не посвящены в то, что на самом деле происходит.

Но как раз этого мы не скрываем. Когда мы говорили о высокоточном оружии, мы действительно говорили, что для того, чтобы сохранить жизнь украинских солдат, оно должно быть разной дальности поражения. Разумеется, все эти запросы мы давно направили, идет разговор. Но точно, поверьте мне, не на парламентском уровне. Это решается в других местах.

Би-би-си: Украина просит эти ракеты?

АР: Мы давно все, что надо, попросили. Но наши партнеры оценивают ситуацию - и еще раз повторяю: они тоже нас слышат. Поэтому скажем так: в словах Вениславского есть правда, но у нее есть свои ограничения.

Би-би-си: Правда ли, что, когда Украине поставляли системы HIMARS, то ставили условие, чтобы ВСУ не били ими по целям на территории России?

АР: Это правда, я этого не скрываю. Мы взяли на себя обязательство, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории Российской Федерации. Мы везде это засвидетельствовали, даже я лично сделал это - письмом на имя моего коллеги, руководителя Пентагона, - что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины.

Би-би-си: А этот запрет распространяется на Крым?

АР: Он у меня спросил то же самое. Я сказал, что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он ответил: "Мы тебя поняли".

Би-би-си: Насколько вероятным вы считаете сухопутное наступление с территории Беларуси?