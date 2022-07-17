Variety: Арми Хаммер полностью разорен

По словам источника, Арми Хаммер полностью разорен. Он продает таймшеры (таймшер - право владения собственностью на время отдыха, то есть покупка периода пользования апартаментами на курорте с различными удобствами. - Прим. ред.).

Источник, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что до работы продавцом таймшеров Хаммер работал в управляющей компании жилого комплекса на Каймановых островах. Сотрудники курорта Morritt's Resort тогда опровергли информацию и заявили, что Арми не является их сотрудником, хотя и бывает у них, писал TMZ.

Напомним, Хаммер является правнуком нефтяного магната Арманда Хаммера. Но, по словам источника Variety, он не получает никаких денег от семьи и вынужден трудиться на обычной работе.

Spletnik.ru сообщает, что Хаммер переехал на Каймановы острова, чтобы быть рядом со своими малолетними детьми, дочерью Харпер и сыном Фордом, которые живут там со своей мамой - бывшей женой Хаммера, телеведущей и предпринимательницей Элизабет Чэмберс (они расстались в 2020 году).

В СМИ также появилась информация, что Роберт Дауни-младший дал денег Арми Хаммеру на рехаб, куда тому пришлось лечь после обвинений в изнасилованиях, пишет Telegram-канал "Только никому". По сведениям журналистов, это около полумиллиона долларов. Напомним, что Дауни-младший сам в молодости страдал от разных зависимостей, поэтому вошел в положение коллеги. Ходят слухи, что, пока Арми не сможет сам встать на ноги, Роберт нанял ему финансиста, который поможет тратить деньги с умом.

Напомним, в центре секс-скандала Хаммер оказался в начале 2021 года, когда в сети появились скриншоты переписок с разными девушками, которые велись якобы актером. В них Арми рассказывал о своих каннибалистических фетишах, затем появились более серьезные обвинения, в том числе в изнасиловании и жестоком обращении (одна девушка рассказала, что Хаммер вырезал на ее теле свои инициалы).

Арми Хаммер отрицал все обвинения, но все-таки прошел лечение в рехабе. Следом агентство WME отказалось от сотрудничества с ним. Актер был уволен из множества проектов.