Арми Хаммер отправился лечиться от зависимостей. Ранее его обвинили в секс-каннибализме

В конце весны - 29 мая - Хаммер, которого ранее в марте обвинили в изнасиловании, отправился в стационар в штате Флорида для лечения от алкогольной и наркотической зависимостей, а также сексуальных расстройств, передают Vanity Fair и Page Six.

Источники издания Vanity Fair утверждают, что в конце мая Хаммер обратился за помощью к своей бывшей жене Элизабет Чемберс. По его обещаниям, он будет находиться в стационаре, пока не вылечится. Сообщается, что в аэропорт он также прибыл вместе с Элизабет и двумя детьми - Харпером и Фордом. "Было много объятий и эмоций", - поделился источник. В клинику он прибыл 31 мая.

Арми Хаммер ФОТО: SCANPIX

"Люди смотрят на Арми и думают, что у него была какая-то привилегированная жизнь. Якобы в его юности не было никаких проблем. Но то, что вы выросли в богатой семье, не значит, что все было отлично", - сказал близкий друг артиста. По его словам, решение обратиться за профессиональной помощью означает, что Хаммер решил вернуть контроль над собственной жизнью.

"Стопроцентный каннибал"

Чемберс подала на развод в июле 2020 года, а спустя несколько месяцев Хаммера обвинили в "каннибализме" из-за попавших в интернет переписок с девушками, в которых он называл себя "стопроцентным каннибалом" и признавался, что хочет съесть партнершу, выпить ее кровь и подержать ее бьющееся сердце в руках.

Позднее несколько бывших возлюбленных актера обвинили его в манипуляциях и неадекватном поведении. Так, модель Пейдж Лоренце рассказала, что Хаммер вырезал ножом букву "А" у нее на лобке, а также просил ее удалить ребра, чтобы позже их съесть. В марте артиста также обвинили в изнасиловании - девушка по имени Эффи утверждала, что это произошло в 2017 году.

После этих обвинений Хаммер лишился ролей и контракта с крупнейшим актерским агентством.

Комментарий бывшей жены