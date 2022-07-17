Вс, 17.07.2022
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Артис Пабрикс , министр обороны Латвии

Ирину Шейк обвинили в поддержке войны из-за салата оливье и буквы Z

Российская модель Ирина Шейк ФОТО: AP/Scanpix

Российскую модель Ирину Шейк обвинили в поддержке войны в Украине после того, как она опубликовала в сторис в Instagram фотографии русской бани и салата оливье, использовав в описании букву Z, которая является символом российского вторжения в Украину, пишет издание Spletnik.

Несмотря на то, что звезда быстро удалила сторис, в сети Ирину обвинили в поддержке военных действий - многие пользователи призвали "отменить" ее и потребовать, чтобы бренды прекратили сотрудничество с ней.

ФОТО: https://www.instagram.com/irinashayk/

"Я очень надеюсь, что бренды пересмотрят свое решение о сотрудничестве с ней", - написала в Twitter украинская журналистка Мария Романенко.

"Это неприемлемо. Она использовала эту маленькую подсказку с окончанием z. Люди, которые не видят в ее посте ничего плохого, вы слепы", "Отмените ее!" - писали пользователи соцсетей.

Фолловеры также упомянули певицу Бейонсе: ранее Шейк стала лицом рекламной кампании коллаборации певицы Ivy Park x adidas. В сети предложили Бейонсе отказаться от сотрудничества с моделью.

Были также и те, кто заступился за Ирину, предположив, что модель не поддержала войну, а просто использовала интернет-сленг.

"Как насчет интернет-сленга, в котором z используется в качестве неформального игривого окончания для слов, которые оканчиваются на s?" - написал один из пользователей.

Ирина Шейк часто публикует в Instagram фотографии бани и традиционных русских блюд, а также признается в любви к родине.

"Я люблю Россию. Мне очень нравится проводить там время, я большой патриот своей страны. Я всегда буду любить Россию", - говорила модель в интервью изданию Spletnik.

Позже Ирина прокомментировала обвинения в поддержке войны, написав в своем Instagram: "Иногда салат - это просто салат. Я клянусь, никаких закодированных сообщений или политических комментариев здесь нет. Желаю всем любви".

ФОТО: https://www.instagram.com/stories/irinashayk

После начала войны в Украине модель опубликовала в Instagram пост, в котором выступала против военных действий, и заявила о намерении оказать финансовую помощь беженцам из Украины.

Ирина Шейк не в первый раз сталкивается с подобным скандалом. Два года назад модель осудили после того, как она опубликовала фото, на котором читает книгу Леонида Млечина "Путин".

Тогда пользователи написали в комментариях под постом, что она читает "не ту литературу", и заявили, что модель их разочаровала.

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