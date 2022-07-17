Ирину Шейк обвинили в поддержке войны из-за салата оливье и буквы Z

Российскую модель Ирину Шейк обвинили в поддержке войны в Украине после того, как она опубликовала в сторис в Instagram фотографии русской бани и салата оливье, использовав в описании букву Z, которая является символом российского вторжения в Украину, пишет издание Spletnik.
Несмотря на то, что звезда быстро удалила сторис, в сети Ирину обвинили в поддержке военных действий - многие пользователи призвали "отменить" ее и потребовать, чтобы бренды прекратили сотрудничество с ней.
"Я очень надеюсь, что бренды пересмотрят свое решение о сотрудничестве с ней", - написала в Twitter украинская журналистка Мария Романенко.
"Это неприемлемо. Она использовала эту маленькую подсказку с окончанием z. Люди, которые не видят в ее посте ничего плохого, вы слепы", "Отмените ее!" - писали пользователи соцсетей.
Фолловеры также упомянули певицу Бейонсе: ранее Шейк стала лицом рекламной кампании коллаборации певицы Ivy Park x adidas. В сети предложили Бейонсе отказаться от сотрудничества с моделью.
Были также и те, кто заступился за Ирину, предположив, что модель не поддержала войну, а просто использовала интернет-сленг.
"Как насчет интернет-сленга, в котором z используется в качестве неформального игривого окончания для слов, которые оканчиваются на s?" - написал один из пользователей.
Ирина Шейк часто публикует в Instagram фотографии бани и традиционных русских блюд, а также признается в любви к родине.
"Я люблю Россию. Мне очень нравится проводить там время, я большой патриот своей страны. Я всегда буду любить Россию", - говорила модель в интервью изданию Spletnik.
Позже Ирина прокомментировала обвинения в поддержке войны, написав в своем Instagram: "Иногда салат - это просто салат. Я клянусь, никаких закодированных сообщений или политических комментариев здесь нет. Желаю всем любви".
После начала войны в Украине модель опубликовала в Instagram пост, в котором выступала против военных действий, и заявила о намерении оказать финансовую помощь беженцам из Украины.