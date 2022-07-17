Вс, 17.07.2022
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Артур Захаров, советник по медиа Генерального штаба Сил обороны Эстонии

В Мексике задержан влиятельный наркобарон Каро Кинтеро, ставший героем сериала Netflix

ФОТО: BBC News

Военно-морские силы Мексики сообщили о задержании наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро - одного из основателей Гвадалахарского картеля, преуспевшего в торговле кокаином в США в 1970-е и 80-е годы. Каро Кинтеро находился в списке "10 самых разыскиваемых беглецов" ФБР.

69-летний наркобарон находился в розыске с 2013 года, когда его "по технической ошибке" досрочно выпустили из тюрьмы города Чойс в мексиканском штате Синалоа, после чего он пропал.

Каро Кинтеро отбывал 40-летний срок за похищение, пытки и убийство американского агента из управления по борьбе с наркотиками (DEA) Энрике Камарены.

В своем заявлении ВМС Мексики пояснили, что Каро Кинтеро был обнаружен в пятницу недалеко от города Чойс, причем его нашел в кустах специально натренированный пес по имени Макс. На фотографии, обнародованной ВМС, - человек в мокрой голубой рубашке с размытым лицом идет в сопровождении военнослужащих.

Главный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что будет добиваться немедленной экстрадиции Каро Кинтеро.

"Не существует такого места, где может спрятаться человек, который похитил, пытал и убил сотрудника американских правоохранительных органов. Мы глубоко признательны властям Мексики за поимку и арест Рафаэля Каро Кинтеро" , - заявил Гарланд.

Rafael Caro Quintero (centre) detained in Sinaloa state, Mexico ФОТО: Reuters

А старший советник Белого дома по Латинской Америке Хуан Гонзалез у себя в "Твиттере" назвал новости об аресте наркобарона "гигантскими".

В заявлении ВМС Мексики также упоминается, что в день поимки Кинтеро DEA проводило в штате Синалоа некие оперативные мероприятия, в результате которых вертолет мексиканских ВМС потерпел крушение. Из 15 человек, находившихся на борту, 14 погибли, говорится в тексте.

"Важно прояснить, что на данный момент нет информации, связывающей эту авиакатастрофу с арестом предполагаемого наркоторговца", - подчеркивается в заявлении.

Кто такой Каро Кинтеро

FBI handout of Rafael Caro Quintero ФОТО: Reuters

Гвадалахарский картель, одним из основателем которого считается Каро Кинтеро, называли главным поставщиком кокаина из Мексики в США в 1970-е и 80-е годы. Он одним из первых преступных организаций наладил связи с колумбийской наркомафией.

Каро Кинтеро был влиятельной фигурой в картеле, но в 1985 году его арестовали за похищение, пытки и убийство американского агента из Управления по борьбе с наркотиками Энрике Камарены и посадили в тюрьму.

Убийство Камарены недавно легло в основу сюжета сериала "Нарко: Мексика", который вышел на Netflix.

Мексиканские военные перевозят пойманного наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро ФОТО: EPA

Для американских властей арест Каро Кинтеро стал поворотным моментом в борьбе с наркотрафиком из Мексики. После него Гвадалахарский картель раскололся на более мелкие организации, которые легли в основу современных влиятельных наркобанд.

Эпизод с арестом Каро Кинтеро привел к более тесному сотрудничеству властей Мексики и США в борьбе с международной наркопреступностью.

Изначально Каро Кинтеро приговорили к 40 годам лишения свободы, однако в 2013 году, после 28 лет в заключении, апелляционный суд в Мексике разрешил его выпустить. Вскоре верховный суд страны отменил решение о досрочном освобождении, назвав его ошибкой по техническим причинам, но Каро Кинтеро уже был на свободе и успел скрыться.

Власти США заявляли, что Кинтеро еще в тюрьме поддерживал связи с наркобандами и помогал им отмывать деньги из-за решетки. Они были уверены, что когда он вышел на свободу, то тут же вернулся к преступной деятельности, и предложили награду в 20 миллионов долларов за любую информацию, которая помогла бы его поймать.

Нынешний арест Каро Кинтеро символически очень важен для США, хотя особо большой роли в борьбе с мировой наркоторговлей он уже не сыграет.

"В плане значимости для DEA это, пожалуй, один из самых важных арестов за последнее десятилетие", - сказал агентству Рейтер бывший глава международных операций агентства Майк Виджил.

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