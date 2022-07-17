Фото ⟩ В Лиепае обезврежена якорная мина времен Первой мировой войны

Как сообщают Морские силы НВС, 86,1 килограмма боевой взрывчатки было извлечено и доставлено в 1-й взвод роты нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов 54-го батальона боевого обеспечения Земессардзе, а корпус мины был доставлен на базу ВМС.

ВМС напоминают, что первая мина такого типа была обезврежена группой водолазов на этой стройке 8 апреля текущего года. Портал Liepājniekiem.lv уточняет, что первая якорная мина была найдена в том месте, где строится терминал питьевой воды.

Напомним, что в апреле в Балтийском море примерно в 10-12 километрах от Лиепаи была обнаружена 150-килограммовая немецкая якорная мина времен Второй мировой войны.

Галерея: В Лиепае обезврежена якорная мина времен Первой мировой войны