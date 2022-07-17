Covid-19 в Латвии: в сточных водах преобладают подтипы BA4 и BA5

В этом месяце исполняется год с тех пор, как в Латвии был проведен мониторинг сточных вод для определения распространения Covid-19. К исследованию привлечены Научный институт пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR, Лаборатории водных исследований и экологической биотехнологии Рижского технического университета и Латвийский центр исследований и изучения биомедицины.

В Риге количество вируса в общей системе очистки сточных вод увеличивается медленно, более быстрый рост наблюдается при анализе правого и левого берегов Даугавы по отдельности. В столице преобладают омикронные подтипы ВА4 и ВА5.

В Лиепае и Екабпилсе также наблюдается рост распространения инфекции. В обоих городах преобладают подтипы ВА4 и ВА5, достигая 90%.

В Вентспилсе, по данным исследования сточных вод, распространение инфекции продолжает снижаться, что не совсем соответствует данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), признает Гудра. Она говорит, что люди больше уезжают за город, что тоже сказалось на результатах.

Как и в большинстве муниципалитетов, концентрация Covid-19 в сточных водах в Даугавпилсе по последним измерениям также увеличивается.

В Юрмале концентрации Covid-19 постепенно снижались несколько недель подряд, однако последние измерения вновь показывают стремительно нарастающую тенденцию распространения вируса. Доминирующими подтипами омикрон являются ВА4 и ВА5, почти 90% всех взятых образцов.

Гудра говооит, что распространение вируса в Тукумсе на мгновение ускорилось, в то время как во всех других муниципалитетах был "период спокойствия". Последние измерения вновь показывают тенденцию к росту распространения вируса.

Елгава и Саласпилс не являются исключением, и здесь наблюдается рост распространения ковида.

В Валмиере, вопреки наблюдениям SPKC, в ​​начале июля наблюдалось снижение количества вируса в сточных водах. "Возможно, что влияющим фактором и в этом случае могла быть миграция людей", - заявляет исследовательница.

Она заключает, что резкого повышения концентрации вируса в сточных водах не наблюдается, но это может быть частично связано с достаточно обильными осадками этим летом.

Гудра также указывает, что штамм дельта Covid-19 стал очень редким явлением. Однако доминирование омикронного подтипа BA2 было быстро преодолено, и в настоящее время во всех муниципалитетах преобладают типы BA4 и BA5.

Как сообщалось, в настоящее время в Латвии наблюдается рост заражения Covid-19, но с точки зрения системы здравоохранения причин для беспокойства нет.

"В начале июня число заболевших Covid-19 было относительно низкое, но в июле мы достигли примерно такой же ситуации, как и в конце апреля, когда волна омикрона пошла на спад.

На данный момент доминирующими омикрон подтипами являются BA4 и BA5, которые вызывают повторные заболевания, но люди легко заболевают, и в больницах очень мало пациентов", - заявил на этой неделе министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

В настоящее время задача государства состоит в том, чтобы подготовиться к любому сценарию распространения Covid-19 осенью, но нет оснований полагать, что осенью должны быть введены какие-то жесткие ограничения или что-то закрыто, сказал Павлютс, добавив, что такие решения на данный момент невозможны, потому что никто не знает, каким будет сценарий распространения вируса.