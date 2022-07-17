Алдис Блумбергс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Адвокат, депутат Сейма Алдис Блумбергс скончался в возрасте 52 лет, сообщает портал LSM.lv, со ссылкой на его коллегу, присяжного адвоката Девийса Элниониса.

Как напоминает портал, до того, как заняться политикой, Блумбергс работал в офисе Элниониса.

В последнее время у депутата Сейма серьезные проблемы со здоровьем.

Алдис Блумбергс родился 16 октября 1969 года. Окончил Рижский промышленный политехникум по специальности технолог мебельного производства, но также изучал профессию юриста в Латвийском университете и получил степень магистра европейского и международного права. Работал присяжным юристом и арбитром.

В 2018 году Блумбергс был избран депутатом Сейма по списку партии KPV.LV, сообщает LSM.lv. Сандис Гиргенс назначил его парламентским секретарем Министерства внутренних дел, но через полгода Блумберг покинул эту должность - он не мог ужиться с Гиргенсом.

В 2020 году Блумбергс вместе со своим однопартийцем Артусом Кайминьшем был исключен из фракции KPV.LV. Позже депутат вступил в партию "Единство".