"Первое китайское предупреждение". В России задержали, а потом отпустили Марину Овсянникову

По информации Telegram-канала, Овсянникову задержали по ее месту жительства, возле дома. Это, в частности, подтвердил адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов.

Пару дней назад, 15 июля, Марина Овсянникова провела одиночный пикет на Софийской набережной возле Кремля. Она держала в руках плакат со словами: "Путин - убийца. Его солдаты - фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?".

В ночь на понедельник, 18 июня, Овсянникова сообщила в Facebook, что ее отпустили.

"Я дома. Все в порядке. Это было "первое китайское предупреждение". Зато теперь я знаю, что из дома на всякий случай лучше выходить с сумкой и паспортом. Спасибо соседу, который в этот момент оказался рядом. Он принес мне вещи и позвонил моему адвокату и друзьям", - написала она.

Как пишет "Медуза", на Овсянникову составили протокол по статье 20.3.3. КоАП - "дискредитация" Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов. Ей грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Поводом для протокола стал не пикет с плакатом "Путин - убийца", на который Овсянникова вышла три дня назад, а ее комментарий в день ареста политика Ильи Яшина.

Тогда у Басманного суда Марина Овсянникова заявила, что война в Украине - главное преступление XXI века.

Ранее RUS TVNET писал, что вечером 14 марта в прямой эфир новостей Первого канала неожиданно вбежала женщина с антивоенным плакатом, выкрикивая "Остановите войну! Нет войне!". Этой женщиной оказалась редактор Марина Овсянникова, сотрудница Первого канала, она попыталась прервать эфир программы "Время", когда ведущая Екатерина Андреева говорила о санкциях.

На плакате у Марины Овсянниковой было написано "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Через несколько секунд, не дожидаясь конца речи Андреевой, в эфире начался сюжет о санкциях.

Еще до акции Овсянникова записала видео, в котором извинилась за участие в пропаганде и призвала к прекращению войны в Украине. Видео было опубликовано в социальных сетях.

После увольнения с Первого канала Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt, откуда ушла в начале июля.